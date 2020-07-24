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محافظات

السماح بتشغيل الأسواق المرخصة ببني سويف لبيع وشراء الماشية والخضراوات مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
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محمد عبدالحليم
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  السماح بتشغيل الأسواق المرخصة على مستوى مدن وقرى المحافظة  (جملة أو تجزئة )سواء كانت هذه الأسواق لبيع وشراء الماشية أو الخضروات ،مع التاكيد على اتخاذ كافة التدابير  الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد ، وخاصة التركيز على التطهير  المستمر لتلك الأسواق ومراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات لمرتادي الأسواق ، وذلك في ضوء خطة الحكومة وقرارات رئاسة الوزراء للتعايش مع فيروس كورونا . 

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وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد والمتابعة المستمرة للوضع بتلك الأسواق للتأكد من الالتزام بتلك الضوابط والتدابير الوقائية  وذلك بالتنسيق مع مسئولى قطاع الطب البيطري والمرافق لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية والعمل بها  ، ومنع الإشغالات مع اتخاذ كافة الإجراءات  القانونية والإدارية حيال أية مخالفات يتم رصدها والتي من بينها غلق السوق المخالف . 

كما طالب محافظ بني سويف الموطنين  بضررورة  الالتزام بالإجراءات والقرارات الاحترازية ، مشيرا  إلى أهمية تلك الإجراءات حفاظا على سلامتهم ، والدفع بجهود الدولة لمنع  العدوى بفيروس كورونا ، مؤكدا على ضرورة أن يتعاون الجميع ويتحلى بالمسؤولية ،حيث ذلك  يضمن استمرار خطة التعايش مع أزمة كورونا والعودة تدريجيًا للحياة الطبيعية . 

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