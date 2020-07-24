الآلاف يشيعون جنازة شهيد سيناء بمسقط رأسه في كفر الشيخ .. صور

وتقدم المشيعين اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، نائبًا عن اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، والعقيد عمرو حسن المستشار العسكري للمحافظة، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية.





وردد المشيعون عددًا من الهتافات " لا إله إلا الله الشهيد حبيب الله "، مؤكدين دعمهم للقوات المسلحة في حربها الضروس للإرهاب الأسود في سيناء.





ونعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الشهيد رقيب أول عبد الرحمن عبد العظيم الشهاوي، مقدمًا أحر التعازي والمواساة لأسرته، ولرجال القوات المسلحة، داعيًا الله عز وجل أن يتقبل الشهيد، ويلهم ذويه الصبر والسلوان ويحفظ شعب مصر العظيم من كل سوء ومكروه.





وقال محافظ كفر الشيخ، إن هذا العمل الإرهابي لن ينال من قوة وعزيمة المصريين، مؤكدًا حتمية انتصار الوطن على الإرهاب بفضل وحدة شعبها وصموده خلف قيادته السياسية، والتصدى لهذه الجماعات الإرهابية.



