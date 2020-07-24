علي ماهر: تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيرا مع منتخب مصر وهذا مصير مستقبلي

أكد علي ماهر، نجم الأهلي السابق والمدير الفني السابق لإنبي إن تألق تريزيجيه في الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا يعتبر وجهة مشرفة لمصر.





وقال علي ماهر في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "تريزيجيه لم يقدم 50% من امكانياته الحقيقة".





وأضاف "تريزيجيه من أكثر اللاعبين تأثيرًا مع منتخب مصر ودائما ما يظهر في المواجهات الكبيرة".





كما كشف علي ماهر عن تفاصيل مستقبله التدريبي خلال الفترة المقبلة قائلا "لدي عرض من الدوري المصري، بالإضافة إلى عرضين من خارج مصر".





وأَضاف "سوف أحسم مستقبلي مع خلال الفترة المقبلة والاستقرار على العرض المناسب".