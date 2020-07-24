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منوعات

لقطات مذهلة لصقر يصطاد سمكة عائمة بكل سهولة في ثوان .. صور

الجمعة 24/يوليه/2020 - 04:30 ص
صدى البلد
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احمد شريف

كشفت لقطات مذهلة لصقر يصطاد أسماك طازجة من الماء، قبل أن تطير بعيدًا للاستمتاع بوجبته.


ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، التقط روس فورسيث ، 50 سنة ، الذي يعمل في مجال الطيران ، صور الصقر خلال زيارة إلى أفيمور، اسكتلندا يوم الاثنين الماضي.


وتوضح الصور، الصقر الكبير وهو يفرد مخالبه ويصطاد السمكة من المياه باحترافية عالية.


وفي النهاية حلق الصقر بعيد، للتلذذ بتناول فريسته السهلة التي لم تأخذ ثواني في اصطيادها بمهارة شديدة للغاية.


وقال ملتقط الصور إن الصقر كان يصل طوله بنحو 5 أقدام ، وكانت اجنحته طويلة وعريضة للغاية و نظراته حدة وقوية.

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