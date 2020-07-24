هاشتاج "لو مليونير هتعمل إيه" يتصدر تويتر.. مغردون هبني مسجد لله.. هدور على المحتاج وهساعده

أطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «لو كنت مليونير هتعمل إيه»، تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.
وكانت التعليقات كالتالي: هسافر 🥰و هشتري طيارة خاصة بيا انا بس و هعيش في الطيارة دي😂 #لو_كنت_مليونير_هتعمل.
#لو_كنت_مليونير_هتعمل :هجيب مرتبة تاكى . وكنبه سرير . أهو تغيير .
#لو_كنت_مليونير_هتعمل ..زبلاش احلام في الهواء .... لازم أشوف المليون جنيه بنفسي و أقرر أعمل إيه.
زمان كنت هقولك اشتري عربيه و قصر واتجوز ملكه جمال .. لكن دلوقتي هفتح صيدليات و اصرف الدوا للناس الغلابه ببلاش أو بأسعار رمزيه 👌#لو_كنت_مليونير_هتعمل.
#لو_كنت_مليونير_هتعمل ... :هبني مسجد لله 💚 .. .. هدور ع المحتاج وهساعده 🖤 .. هطلع ماما حج كل سنه ❤️ .... هشترى بيت صغنن من إزاز بيطل ع البحر في مكان بعيد عن الناس 💓..هبني إستاد للنادي الأهلي ع اعلي مستوي🦅🙏🌹❤️ #لو_كنت_مليونير_هتعمل.
#لو_كنت_مليونير_هتعمل كلام بجد اعمل مشروع في مصر كله عمالة مصرية🇪🇬 شباب يبدأ مرتبهم من ٤الف و اخد اراضي استصلحها بايدي شباب 🇪🇬 عشان تكون صالحة للزراعة ومعاملة العمالة بما يرضي الله واتقى ربنا فيهم واديى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.
#لو_كنت_مليونير_هتعمل كلام بجد اعمل مشروع في مصر كله عمالة مصرية🇪🇬 شباب يبدأ مرتبهم من ٤الف و اخد اراضي استصلحها بايدي شباب 🇪🇬 عشان تكون صالحة للزراعة ومعاملة العمالة بما يرضي الله واتقى ربنا فيهم واديى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه— المواطن أكس🇪🇬 اهلاوى (@Mohamedibraehem) July 23, 2020