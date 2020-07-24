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منوعات

هاشتاج "لو مليونير هتعمل إيه" يتصدر تويتر.. مغردون هبني مسجد لله.. هدور على المحتاج وهساعده

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:59 ص
لو مليونير هتعمل
لو مليونير هتعمل إيه
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محمد بدران
أطلق مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، هاشتاجًا جديدًا يحمل اسم «لو كنت مليونير هتعمل إيه»، تصدر قائمة الموضوعات الأكثر تداولًا عبر الموقع.

وكانت التعليقات كالتالي: هسافر 🥰و هشتري طيارة خاصة بيا انا بس و هعيش في الطيارة دي😂 ‎#لو_كنت_مليونير_هتعمل.

‏‎#لو_كنت_مليونير_هتعمل :هجيب مرتبة تاكى . وكنبه سرير . أهو تغيير .

‏‎#لو_كنت_مليونير_هتعمل ..زبلاش احلام في الهواء .... لازم أشوف المليون جنيه بنفسي و أقرر أعمل إيه.


‏زمان كنت هقولك اشتري عربيه و قصر واتجوز ملكه جمال .. لكن دلوقتي هفتح صيدليات و اصرف الدوا للناس الغلابه ببلاش أو بأسعار رمزيه 👌‎#لو_كنت_مليونير_هتعمل.


‏‎#لو_كنت_مليونير_هتعمل ... :هبني مسجد لله 💚 ..  .. هدور ع المحتاج وهساعده 🖤 .. هطلع ماما حج كل سنه ⁦❤️⁩ .... هشترى بيت صغنن من إزاز بيطل ع البحر في مكان بعيد عن الناس 💓..‏هبني إستاد للنادي الأهلي ع اعلي مستوي🦅🙏🌹❤️ ‎#لو_كنت_مليونير_هتعمل.


‏‎#لو_كنت_مليونير_هتعمل كلام بجد اعمل مشروع في مصر كله عمالة مصرية⁦🇪🇬⁩ شباب يبدأ مرتبهم من ٤الف و اخد اراضي استصلحها بايدي شباب ⁦🇪🇬⁩ عشان تكون صالحة للزراعة ومعاملة العمالة بما يرضي الله واتقى ربنا فيهم واديى الأجير حقه قبل أن يجف عرقه.



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