محمد الشاذلى: 23 يوليو سميت بـ"الثورة البيضاء" لهذه الأسباب..فيديو

قال محمد الشاذلى، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر: إن ثورة 23 يوليو 1952 أطلق عليها "الثورة البيضاء"؛ نظرا لأنها لم ترق فيها دماء . ولسمو أهدافها ورقى أسلوب إدارتها.





وأضاف، مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، خلال تقديم حلقته اليوم الجمعة ببرنامج صباح الخير يا مصر، إن ثورة يوليو كان من ضمن أهدافها القضاء على الاستعمار وأعوانه.





وأشار محمد الشاذلى، إلى أن ليس من الغريب أن تجد أعداء للوطن فى الخارج فى ظل بلد بحجم ثقل مصر تسير وفق خطط التعمير، وتجذب الاستثمارات مقارنة بدول انهارت وتم استعمارها.





ولفت مقدم برنامج صباح الخير يا مصر، إلى أن الذكرى 68 لثورة 23 يوليو 1952 ستظل ذكرى عظيمة تذكرنا بكفاح شعب مصر من أجل الحصول على حريته.





يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى قد ألقى كلمة أمس الخميس بمناسبة مرور 68 عاما على ثورة 23 يوليو 1952.