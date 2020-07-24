عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

تعبر مطار الكويت الدولي 15 رحلة طيران تحمل على متنها 2845 راكبا إلى مطارات 5 دول هي: مصر ، والإمارات ، ولبنان ، وباكستان، والقلبين، وتصل عدد الرحلات القادمة من الكويت إلي مطارات مصر إلى 7 رحلات تقل 1225 عاملا مصريا من العالقين.





تلقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تقريرًا عاجلا بذلك، اليوم الجمعة ، عبر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بسفارة مصر بالكويت في إطار متابعته على مدار الساعة يوميا مع المكاتب العمالية أحوال العمالة المصرية في دول العمل بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأوضح المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لـ وزارة القوى العاملة، أن الرحلات الـ 7 سوف تصل إلي مطارات القاهرة ، وسوهاج، والإسكندرية، مشيرا إلى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، لفت فيه إلى أنه تقرر تسيير 7 رحلات مغادرة للعاملين المصريين بالكويت اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو ، وفقا للجدول المعلن في هذا الخصوص، علي متنها جميعا 1225 عمال.





وقال : إن الرحلة الأولى علي المصرية رقم 2011 قيام من مطار الكويت 13:45 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 250عاملا، والرحلة الثانية علي المصرية رقم 3277 قيام من مطار الكويت 14:50 تصل مطار القاهرة وعلي متنها 250 عاملا ، والرحلة الثالثة علي العربية - مصر رقم 210 قيام من مطار الكويت 18:20 وتصل مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا.





أما الرحلة الرابعة علي طيران الجزيرة رقم 1721 قيام من الكويت 19:05 ، يصل مطار الإسكندرية وعلي متنها 145 عاملا، والخامسة علي الجزيرة رقم 1733 قيام من الكويت 19:05 وصول مطار القاهرة ، وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السادسة علي طيران الجزيرة رحلة رقم 1713 قيام من الكويت 20:05 وصول مطار سوهاج وعلي متنها 145 عاملا ، والرحلة السابعة علي اير كايرو رحلة رقم 2402 قيام من الكويت 12:30 وصول مطار القاهرة وعلي متنها 145 عاملا، وذلك في إطار استمرار اهتمام مصر برعاياها في الخارج.



