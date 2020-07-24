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أخبار العالم

المرور السعودي يصدر توضيحا مهما بشأن التأخر في سداد المخالفات

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:22 ص
المرور السعودي
المرور السعودي
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محمود نوفل

كشفت  المديرية العامة للمرور السعودي الإجراءات المتبعة في حال التأخر عن سداد المخالفات المرورية.

وأكدت المديرية العامة للمرور السعودي أن  المادة (٧٥) من نظام المرور الفقرة (٣) تنص على أنه يجب تنبيه المخالف بأي وسيلة إذا تراكمت عليه المخالفات وبلغت قيمتها ٢٠ ألف ريال فأكثر.

جاء ذلك في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع التدوينات القصيرة تويتر  

وأضافت إدارة المرور أنه في حال مضت ستة أشهر من تاريخ الإبلاغ دون سداد المخالفات المرورية يُبلغ بوجوب السداد خلال ٣٠ يومًا، فإذا لم يسدد يحال للمحكمة المختصة للنظر بإيقاف خدماته حتى سداد المخالفات
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