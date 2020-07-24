لتفادي الغرق.. لجنة الإنقاذ: كل شخص عليه الالتزام بتعليمات الشاطئ

كل شخص عليه أن يلتزم بتعليمات الشاطئ، فالمواطن يجب أن يبتعد عن البحر فى فترة عدم تواجد منقذ على الشاطئ. قال الدكتور هشام ربيع رئيس لجنة اختبارات الانقاذ بالاتحاد المصري فى الغوص والإنقاذ ، إن





هشام ربيع المسئولين على الشاطئ مطالبون بتوفير فرد أمن فى حالة عدم وجود منقذ وذلك لعدم نزول المواطنين البحر وتحدث حالات وفاة كما حدث فى الفترة الأخيرة. أضافخلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن





وطالب من المواطنين بنزول البحر وهم يرتدون عوامة، وذلك لمساعدة المنقذ فى حالة الغرق.



