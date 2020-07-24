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توك شو

لتفادي الغرق.. لجنة الإنقاذ: كل شخص عليه الالتزام بتعليمات الشاطئ

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:55 ص
الغرق
الغرق
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البهي عمرو
قال الدكتور هشام ربيع رئيس لجنة اختبارات الانقاذ بالاتحاد المصري فى الغوص والإنقاذ، إن كل شخص عليه أن يلتزم بتعليمات الشاطئ، فالمواطن يجب أن يبتعد عن البحر فى فترة عدم تواجد منقذ على الشاطئ.

أضاف هشام ربيع خلال حواره ببرنامج " 8 الصبح" المذاع على قناة "دى إم سي" تقديم الإعلامية داليا أشرف، أن المسئولين على الشاطئ مطالبون بتوفير فرد أمن فى حالة عدم وجود منقذ وذلك لعدم نزول المواطنين البحر وتحدث حالات وفاة كما حدث فى الفترة الأخيرة.

وطالب من المواطنين بنزول البحر وهم يرتدون عوامة، وذلك لمساعدة المنقذ فى حالة الغرق.

وأشار إلى أن الجميع عليه أن يعلم أن دور المنقذ مهم، وطالب من الجميع بتصحيح المفاهيم الخاصة بالمنقذ و اتباع تعليمات المنقذ، مؤكدة " المنقذ بـ يفصل طول الوقت يتحرك على الشاطئ ويصفر والناس لا تلتزم".
 
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