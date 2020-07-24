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أخبار العالم

جيش الاحتلال يستعد لهجوم محتمل من حزب الله.. تفاصيل

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:37 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي يستعد لهجوم محتمل من حزب الله
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سمر صالح

ذكرت القناة 7 العبرية اليوم الجمعة أن رئيس معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي اللواء احتياط "عاموس يادلين"، أكد إن الجيش الإسرائيلي يتجهز لاحتمال أن يشن حزب الله هجوما على أهداف إسرائيلية بعد مقتل أحد عناصره في قصف منسوب إلى إسرائيل في سوريا.
 
وقال يادلين "الحساب معروف، وقد يتصرف حزب الله باتجاه خطير مما سيلاقي ردة فعل من الجيش منذ اللحظة الأولى لأي هجوم، مبينا أن الرد سيكون تكتيكيا وديناميكيا.
 
وتابع "يمكن أن يتصاعد التهديد من حزب الله بسهولة، وأنا مقتنع بأن الجيش يستعد لعمل خطير وخطأ استراتيجي من حزب الله.
 
وأوضح أن الجيش يتجهز لردة فعل على المهاجمين وعلى عناصر حزب الله في الجبهة الشمالية ومخازن الأسلحة والصواريخ الدقيقة في جميع أنحاء لبنان إن شن حزب الله أي هجوم.
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