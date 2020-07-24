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لميس سلامة: فتح باب التقديم لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة الأسبوع المقبل.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:09 ص
الإعلامية لميس سلامة
الإعلامية لميس سلامة
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محمود محسن
أكدت الإعلامية لميس سلامة أن هناك تطور واهتمام كبير بالتعليم الفني،مشيرة إلى أن الدولة تحتاج إلى التعليم الفني لذا يجب على طلاب التعليم الفني أن يتوجهوا نحو ما ينمى مهاراتهم وطموحاتهم.

وأضافت لميس سلامة،خلال تقديمها برنامج صباح البلد أن هناك العديد من طلاب الثانوية العامة يكون همهم الرئيسي أن يحصلوا على مجموع عالي فقط دون أن يكون هناك خطة او هدف واضح بعد ذلك. 

وتابعت مقدمة برنامج صباح البلد ووجهت رسالة لأولياء الأمور بأنه يجب أن نعلم الطلاب بأنه ليس فقط أهم شئ المجموع العالي أو دخول كليات القمة لأنه في بعض الأحيان سيشعرون بصعوبات في هذا المجال أو أنه لن يكون هناك نجاح في مجال العمل بعد ذلك. 

وأشارت سلامة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن فتح باب التقديم لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة بمرسى مطروح مؤكدة أن التقديم سيكون خلال يومي الأحد والإثنين القادمين.
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