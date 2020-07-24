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مقاتلة أمريكية تعترض طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا..فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:55 ص
مقاتلة أمريكية
مقاتلة أمريكية
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها  مقاتلة أميركية اعترضت طائرة ركاب إيرانية فوق سوريا بعد ساعات على إعلان التلفزيون الرسمي الإيراني عن حادث من هذا النوع في المنطقة نفسها، مشيرا إلى اعتراض الطائرة من قبل مقاتلة إسرائيلية.

أكدت الولايات المتحدة قيام إحدى طائراتها العسكرية بفحص رحلة ركاب إيرانية في المجال الجوي السوري في وقت متأخر أمس الخميس، بعد تقارير تفيد بأن الطائرة تعرضت للتهديد من قبل طائرات مقاتلة أجنبية.

وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية أن الطائرة التابعة لشركة ماهان للطيران اضطرت إلى خفض مستوى ارتفاعها لمنع حدوث تصادم، مما أدى إلى إصابة العديد من الركاب في هذه العملية. وكانت رحلة طيران ماهان رقم 1152 في طريقها إلى بيروت، وفقا لهيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية.

وأشارت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإيرانية في البداية إلى تورط إسرائيل، لكن الجيش الأمريكي أكد فيما بعد أن إحدى طائراته اقتربت من طائرة ركاب للتعرف عليها. 
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