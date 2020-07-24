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أخبار العالم

رسالة عاجلة من إسرائيل لـ حزب الله.. اعرف فحواها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:00 ص
حزب الله
حزب الله
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سمر صالح

نقلت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الجمعة رسالة عاجلة من إسرائيل إلى حزب الله عبر روسيا، تفاديا لحدوث حرب جديدة، بعد مقتل عنصر قيادي في الحزب بغارة في سوريا.

وقال صحيفة "الجريدة" الكويتية إن "إسرائيل تتجنب منذ مدة إلحاق خسائر بشرية بحزب الله في الغارات التي تشنها في سوريا، والدليل على ذلك هو عدم سقوط أي مقاتل من الحزب في عشرات الغارات الإسرائيلية الأخيرة".

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع إن "انتقام حزب الله قادم بلا شك، لأن فرض الردع لا يتم إلا بالقوة، وعدم الردع يشجع إسرائيل على الضرب مجددا في سوريا ولبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أمس الخميس إرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع لبنان، لدعم قواته في المنطقة الشمالية العسكرية.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "نظرا لتقييم الوضع الذي يجرى في الجيش الاسرائيلي تقرر إرسال تعزيز معيّن بقوات مشاة الى القيادة الشمالية العسكرية".

من جهتها قالت القناة الـ13 العبرية، إن الجيش قرر تعزيز فرقة الجليل، بالمنطقة الشمالية، بوحدة من قوات المشاة، وذلك في أعقاب تهديدات حزب الله بالرد.

وأضافت القناة العبرية، إن حالة يقظة وترقب تسود الحدود مع لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يتوقع رد "حزب الله" على مقتل أحد عناصره بهجوم منسوب لإسرائيل وقع بسوريا قبل أيام.

وأشارت القناة العبرية، الى أن الجيش رفع من حالة اليقظة لقواته بالجبهة الشمالية، وعلى الحدود مع لبنان، وألغى تدريبا عسكريا، تحسبا لرد محتمل من "حزب الله" اللبناني.
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