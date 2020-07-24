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ديني

شروط الأضحية وحكم شرائها بالتقسيط.. أزهري يجيب.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:10 ص
شروط الأضحية وحكم
شروط الأضحية وحكم شرائها بالتقسيط.. أزهري يجيب
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محمد شحتة
قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، إن شرط الأضحية أن تكون خالية من العيوب أو الأمراض، حتى يستفاد من لحومها الفقراء والمساكين.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، منوها أنه يجب عدم ذبح الأضحية في الشارع حتى لا يختلط الدم بالأتربة حتى لا يحدث أيضا تجمع خلال ذبح الأضحية.

وأكد إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر أن الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم حيث أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر.

وأشار إلى أن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.

وأضف الدكتور إبراهيم رضا أن شراء الأضحى بالتقسيط جائزة عبر دفع أقساط منتظمة كل شهر فهناك بنك الطعام ووزارة الأوقاف والصكوك، موضحا أن وزارة الأوقاف تستورد عجول حية من السودان يبلغ سعره 4 ألاف جنيه وبذلك يصل قيمة الصك 1800 جنيه وهذا من باب التيسير على المؤمنين.
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