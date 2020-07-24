شروط الأضحية وحكم شرائها بالتقسيط.. أزهري يجيب.. فيديو

قال الدكتور إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر، إن شرط الأضحية أن تكون خالية من العيوب أو الأمراض، حتى يستفاد من لحومها الفقراء والمساكين.





وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الرسول محمد صل الله عليه وسلم قال إن الله طيب لا يقبل إلا ما كان طيبا، منوها أنه يجب عدم ذبح الأضحية في الشارع حتى لا يختلط الدم بالأتربة حتى لا يحدث أيضا تجمع خلال ذبح الأضحية.





وأكد إبراهيم رضا، أحد علماء الأزهر أن الأضحية إحياء لسنة سيدنا إبراهيم حيث أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليهما الصلاة والسلام في يوم النحر.





وأشار إلى أن ذبح الأضحية وسيلة للتوسعة على النفس وأهل البيت وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء والتصدق على الفقراء.