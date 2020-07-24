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ديني

أعلى عائد سنوي في تاريخها.. مختار جمعة: مليار و546 مليون جنيه صافي أرباح وإيرادات هيئة الأوقاف

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:45 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إنه على الرغم من الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم كله حققت هيئة الأوقاف المصرية  أعلى عائد سنوي في تاريخها، حيث حققت صافي أرباح وإيرادات استثمارية بقيمة مليار وخمسمائة وستة وأربعين مليونا وهو أعلى عائد سنوي يتم تحصيله في تاريخ هيئة الأوقاف منذ إنشائها ، وذلك بخلاف متحصلاتها من مال البدل ، إضافة إلى تحقيقها أعلى عائد شهري في تاريخها في يونيه 2020 م ، وفِي الشهر الجاري يوليه 2020 م من المتوقع أن تبلغ حصيلة إيراداته ضعف نظيره من العام المالي السابق ، مما يؤكد أن هيئة الأوقاف المصرية قد وضعت قدمها على الطريق الصحيح. 

وأضاف جمعة في تصريح له بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية إنه تم إنجاز المرحلة الأولى من مشروع "رؤية" للفكر المستنير بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب في عشرين إصدارا في أقل من عام ، كما تم البدء في المرحلة الثانية وصدر الكتاب الأول منها ، وتم تدشين سلسلة "رؤية" للفكر المستنير المترجمة وسيتم صدور الكتاب الأول منها قبل نهاية الشهر الجاري بإذن الله تعالى ، وجار العمل مع الهيئة العامة للكتاب على إصدار أول خمسة أعداد من سلسلة "رؤية" للنشء . 

وتابع جمعة :  تقديري واعتزاري بمستوى أداء قيادات الأوقاف والعاملين بها على مستوى الجمهورية ، " لم يشكر الله من لم يشكر الناس " ، ومن واقع متابعتي المستمرة لجميع مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية أؤكد أنهم بفضل الله (عز وجل) ثم بفضل إيمانهم بقضيتهم واعتزازهم بوطنهم وقوة انتمائهم له كانوا وما زالوا عند حسن ظننا بهم وعلى مستوى المسئولية في كل ما كلفناهم ونكلفهم به من مهام ، يتفانون في عملهم بصدق ، وقد تجلى ذلك في مظاهر عديدة ، أهمها وأبرزها دورهم في ضبط شئون المساجد ، وغل يد المتطرفين والمتشددين والمتاجرين بالدِّين عنها ، ومنها ما حازوه من ثقة المجتمع فيهم في مشروع صكوك الأضاحي الذي يتعاظم عاما بعد عام ، ولولا فضل الله (عز وجل) ثم ثقة المجتمع في أدائهم ما وصل المشروع إلى هذا المستوى ، ومن أهمها تطور مستوى الأئمة في الأداء الدعوي .

واختتم وزير الأوقاف حديثه بتوجيه تحيه لكل مخلص في خدمة دينه ووطنه وأداء واجبه الوطني والمهني والوظيفي على كل المستويات سواء في وزارة الأوقاف أم في عموم مصرنا العزيزة ، مع التأكيد على أن هذه الإنجازات ما كانت لتتحقق إلا بفضل الله عز وجل ثم بروح العمل الجماعي وفِي ظل تعاون كامل بين مؤسسات الدولة وأجهزتها المعنية وفِي ظل دولة قوية مستقرة وقيادة سياسية وطنية وحكيمة وداعمة ومتابعة بكل قوة ودقة ، نسأل الله العلي العظيم أن يوفقنا جميعا لخدمة وطننا والوفاء بحقه علينا جميعا .
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