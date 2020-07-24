AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

حضرها 510 نواب.. حصاد جلسة البرلمان السرية لإرسال قوات خارج البلاد

الجمعة 24/يوليه/2020 - 01:07 م
مجلس النواب
مجلس النواب
Advertisements
ماجدة بدوي
عقد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال  جلسة تاريخية "سرية" حضرها (٥١٠) من أعضاء المجلس أعلن مجلس النواب الموافقة بإجماع أراء النواب الحاضرين على إرسال بعض عناصر من القوات المسلحة المصرية في مهام قتالية خارج البلاد، للدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الاستراتيجي الغربي ضد أعمال الميلشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات*
وذلك عملًا بحكم المادة (152) من الدستور والمادة (130) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وحضر هذه الجلسة وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد واللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع، وفيها تم استعراض مخرجات اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي عقد صباح الأحد 19 يوليو 2020 برئاسة رئيس الجمهورية والتهديدات التي تتعرض لها الدولة من الناحية الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي المصري.

وثمن وأيد مجلس النواب رئيسًا وأعضاءً الجهود المبذولة من القوات المسلحة بوصفها درع الأمة وسيفها، ورعايتها الأمينة للثوابت الوطنية والعربية والاقليمية، فلا الشعب يومًا خذل الجيش، ولا الجيش يومًا خذل الشعب. 

وأكد مجلس النواب، أن الأمة المصرية على مر تاريخها أمة داعية للسلام لكنها لا تقبل التعدي عليها أو التفريط في حقوقها وهي قادرة بمنتهى القوة على الدفاع عن نفسها وعن مصالحها وعن أشقائها وجيرانها من أي خطر أو تهديد، وأن القوات المسلحة وقيادتها لديها الرخصة الدستورية والقانونية لتحديد زمان ومكان الرد على هذه الأخطار والتهديدات.

واستأنف المجلس جلسته الثالثة حيث ناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2012،ووافق على مشروع القانون نهائيا. 

ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتنظيم أعمال القياس والمعايرة، ووافق المجلس على ما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكاتب لجان: الصناعة، الشئون الاقتصادية، الدفاع والأمن القومي، والشئون الدستورية والتشريعية، بتغيير اسم القانون من "المترولوجيـا" إلى "تنظيم أعمال القياس والمعايرة".. ووافق المجلس عليه نهائيا. 

كما ناقش المجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 49 لسنة 1948 بشأن تنظيم الوضع تحت مراقبة البوليس، في مجموعه وقرر إحالته لقسم التشريع بمجلس الدولة.

وافق المجلس على اتفاقية واحدة وهي قرار رئيس الجمهورية رقم (181) لسنة 2020 بالموافقة على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية الأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، الموقع في الرياض بتاريخ 6/1/2020.

وخلال الجلسة أكد الدكتور على عبد العال رضاه التام عن أداء المجلس مطالبًا من يدعى ضعف المجلس أن يطلع على السير الذاتية لرؤساء اللجان والتقارير الصادرة عنها وكيفية إدارتهم، قائلًا: أنا معرفش مين رؤساء الأحزاب اللي اتكلموا عن ضعف المجلس لكن ردى عليهم بسيط، "انظروا إلى السير الذاتية لرؤساء (25) لجنة برلمانية". كما رفض النواب الاتهامات التي يوجهها البعض عن ضعف المجلس، مشيرين إلى أن البرلمان الحالي من أقوى المجالس.

أحال المجلس الاقتراح بقانون المقدم من النائب جمال شيحة بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (17) من القانون رقم (149) لسنة 2019 بشأن تنظيم عمل الجهات الأهلية للجنة التشريعية.

أحال المجلس (64) تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوى للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن ما ورد بها من توصيات.

هنأ الدكتور على عبد العال الشعب المصري بقرب حلول عيد الأضحى المبارك متمنيًا أن يعيده الله على مصر والأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

رفع الدكتور على عبد العال الجلسة على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد  الموافق 16 أغسطس 2020 حتى يستطيع النواب متابعة انتخابات مجلس الشيوخ في دوائرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الموافقة على 15 قانون و4 اتفاقيات دولية.. ننشر حصاد آخر جلستين لمجلس النواب

على مدار جلستين و12 ساعة عمل.. البرلمان يقر 3 قوانين و4 اتفاقيات دولية.. وتأجيل حسم عقوبات مكافحة الغش في الامتحانات

مجلس النواب يوافق على إرسال قوات للخارج لحماية أمن مصر القومي

بالإجماع ..البرلمان يوافق على إرسال قوات الجيش خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي

بحكم الدستور والقانون.. البرلمان: القوات المسلحة لها الحق في تحديد زمان ومكان الرد على التهديدات

جلسة تاريخية للبرلمان.. مجلس النواب يوافق على إرسال عناصر من القوات المسلحة في مهام قتالية خارج الحدود.. ويؤكد: الدستور والقانون يعطيان الحق للجيش في تحديد زمان ومكان الرد على التهديدات

ترشيحاتنا

عبر 7 رحلات طيران.. عودة 1225 عاملا مصريا من العالقين بالكويت إلى البلاد اليوم

3 خطوات تحميك من تآكل غضاريف العمود الفقري.. فيديو

فيديوجراف.. تطورات الحالة الصحية لـ منى عبد الغني

زينهم بيصبح.. مكى ينشر فيديو للببغاء معه.. شاهد

لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات

تأخذ الشباب وتعيدهم أشلاء.. ماذا يحدث في شواطئ الإسكندرية؟

AdvertisementS

حقيقة عقرب الإسكندرية السام و طبيعة ظهوره .. تفاصيل

بث مباشر.. إقامة أول صلاة جمعة في مسجد آيا صوفيا باسطنبول منذ 86 عاما

تغييرات غريبة بالجسم.. ماذا وجد الأطباء بعد تشريح جثث مرضى كورونا

قرار جديد من مرتضى منصور..خالد الغندور يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

ضد أمريكا.. طهران توجه رسالة احتجاجية لمجلس الأمن بشأن اعتراض طائرتها

بعد اختفائه لأيام.. وفاة سعودي ساجدًا في الصحراء تثير ضجة حول العالم | فيديو

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

الكويت تسمح للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة

لايقل الحضور عن 50 فردا.. برلمانى يطالب الحكومة بإعادة فتح قاعات الأفراح ودار المناسبات

يكشف الإصابة بـ كورونا خلال 30 ثانية.. شركة إسرائيلية تعلن عن جهاز لفحص الفيروس عبر النفس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها

تويوتا كورولا 2021 toyota corolla متاحة في مصر.. صور