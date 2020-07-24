خطيب الفتاح العليم: ليس من الإيمان الخوض في الأعراض ونشر الشائعات.. فيديو

قال الشيخ الشحات العزازي،خطيب مسجد الفتاح العليم، إن المؤمن لا يكون مؤمنا إذا خاض بلسانه في أعراض الناس وكذلك من تلقى شائعة تفت في عضد أمته وتهين عزائم الناس.





وأضاف العزازي، في خطبة الجمعة، بمسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه ورد أن أحد الصالحين مر على رجل ملقى على قارعة الطريق يقول "الحمدلله الذي عافاني مما ابتلى به غيري" يقصد لسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا





وتابع: علينا أن نصل الأرحام ونزيد في أعمال البر فهو يفتح أبواب العطاء.





وذكر أن الإسلام يدفع أتباعه إلى ترسيخ قيمة التَّواصل الفعَّال بين الأقارب؛ كحلقةٍ أساسيةٍ من حلقات الترابط في المجتمع؛ ولتشعب العلاقات والمصاهرة بين النَّاس؛ فإنَّ دائرةَ صلةَ الرَّحم قادرةٌ على الامتداد لتشمل المجتمع كله بطريقةٍ غير مباشرة.