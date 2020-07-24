باستخدام العملات الافتراضية.. ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى باستخدام العملات الافتراضية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخصين (حاصل على دبلوم ، طالب جامعى) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيام الأول بإنشـــاء حساب على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والذى يقوم من خلالها بعرض العملات الإفتراضية من بينها عملة (بت كوين) للبيع أو الشراء مقابل التحصل على ما يعـادل قيمتها من مبالغ مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى".





وأضافت التحريات قيام الثانى "الطالب" ببيع وشراء العملات الإفتراضية المشار إليها من الأول وإعادة بيعها على النحو المشار إليه والاستفادة بفارق السعر فضلًا عن استخدامها فى شراء وبيع السلع المعروضة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة للقانون





وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهميّن ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إلية ، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضيين بلغ نــــــحو تسعمائة ألف دولار أمريكى.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى باستخدام العملات الإفتراضية.



