بروتين الغلابة .. الفلاحين : تصدير الفول عريض الحبة ضد المصلحة العامة للبلاد

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين ، إن إصرار وتكرار طلب شعبة تجار الحاصلات الزراعيه بالغرفه التجاريه بالقاهرة علي تصدير الفول عريض الحبة لا يصب في المصلحه العامه للبلاد ، لافتا ان السبب الاساسي في الاستماتة في تصدير بروتين الغلابة هو المكاسب الفرديه الكبيره لتجار البقوليات.





وأضاف أبو صدام ان الادعاءات بأنه توجد وفرة من الفول (الحبه العريضه) وان عدم تصديره سوف سوف يحد من دخول العمله الصعبه للبلاد وان التجار علي استعداد بإمداد وزارة التموين بأي كميات تطلبها بسعر لا يتجاوز 10جنيهات.





اوضح ان الفول عريض الحبه مخصص للتصدير وان عدم تصديره سيضر بالفلاحين وان الفول عريض الحبه لا يمكن تدميسه كلها ادعاءات غير صحيحه تهدف لطمس الحقيقه و الضغط علي الحكومه للموافقة علي عودة تصدير الفول البلدي





واوضح عبدالرحمن ان قرار الحكومه بوقف تصدير البقوليات وخاصة الفول لمواجهة الاحتياجات المحليه قرار صائب لان مصر تستورد حوالي 60% من احتياجتها من الفول حيث نزرع نحو 120الف فدان من الفول البلدي سنويا تنتح نحو 180 الف طن تغطي نحو40% فقط من احتياجتنا المحليه والتي تصل لنحو 720 الف طن سنويا بمعدل60الف طن شهريا في الاوضاع الطبيعيه.





و أضاف أنه يتم استيراد فول بجوده اقل من الفول المصري بنحو 220 مليون دولار سنويا بما يؤكد أن السماح بتصدير الفول في ظل الاحتياج المحلي سيزيد من الاستيراد واستنزاف العمله الصعبه





واشار عبدالرحمن إلي ان المصريين لا يقبلون علي الفول المستورد عادة لذا تكون اسعار الفول البلدي المحلي اعلي من الفول المستورد الاقل جوده ويستخدم المصريين الفول عريض الحبه في عمل طبق المدمس الشهير وصناعة الفلافل (الطعميه) كما يستخدم في الطبيخ تحت اسم(البيصاره) كبديل عن بعض الخضروات





واكد ابو صدام ان الانصياع لرغبة التجار لتصدير الفول عريض الحبه لن يفيد الفلاحين لان الفول حاليا مخزن عند التجار ينتظرون السماح لهم بالتصدير ليربحوا الملايين ويستوردوا الفول الاقل جوده لاطعام المصريين فيربحون في التصدير ويربحون في الاستيراد وتخسر الدوله ويخسر المواطنين ولا يستفاد المزارعين .