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اليابان تبدأ العد التنازلي لأولمبياد طوكيو.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:25 م
الاستعداد للأولمبياد
الاستعداد للأولمبياد
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محمود محسن
أذاعت فضائية يورونيوز لقطات يظهر من خلالها أحياء طوكيو بدء العد العكسي قبل الموعد المحدد لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المؤجلة حتى 2021، حيث لا يزال فيروس كورونا المستجد يثير مخاوف إلغاء محتمل العام المقبل.

وكان من المفترض أن تعج العاصمة اليابانية اليوم بآلاف الزوار والمشجعين من دول العالم للمشاركة في الحدث الرياضي الأكبر عالميا، والذي كان من المقرر أن يفتتح هذا اليوم.

لكن تفشي الفيروس دفع الى تأجيل الأولمبياد عاما كاملا، وأقام المنظمون مساء اليوم احتفالا متواضعا في الملعب الوطني أمام مدرجات خالية بعدما منعت السلطات حضور الجماهير.
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