تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح أن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود مع لبنان.





وكشفت القناة أن اجهزة المراقبة التابعة لـ الجيش الإسرائيلي مسلطة على المناطق اللبنانية الموجودة على الحدو، وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي تريد الرد على مقتل أحد القيادات من حزب الله بسوريا.





وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات الى الحدود مع لبنان، لدعم قواته في المنطقة العسكرية الشمالية.





و من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي تحسبا لرد محتمل من حزب لبناني بعد أنباء عن مقتل أحد عناصره بهجوم جنوب غرب دمشق، فيما قال الجيش السوري إن طائرات إسرائيلية نفذت الهجوم من منطقة الجولان.



