AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

الجمعة 24/يوليه/2020 - 02:41 م
تعزيزات عسكرية إسرائيلية
تعزيزات عسكرية إسرائيلية
Advertisements
البهي عمرو
عرضت قناة روسيا اليوم تقرير فيديو يوضح أن هناك تعزيزات عسكرية إسرائيلية إلى الحدود مع لبنان.

وكشفت القناة أن اجهزة المراقبة التابعة لـ الجيش الإسرائيلي مسلطة على المناطق اللبنانية الموجودة على الحدو، وأوضحت القناة أن الجيش الإسرائيلي تريد الرد على مقتل أحد القيادات من حزب الله بسوريا.

وقد أعلن الجيش الإسرائيلي إرسال تعزيزات الى الحدود مع لبنان، لدعم قواته في المنطقة العسكرية الشمالية.

و من جهتها، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن هذه الخطوة تأتي تحسبا لرد محتمل من حزب لبناني بعد أنباء عن مقتل أحد عناصره بهجوم جنوب غرب دمشق، فيما قال الجيش السوري إن طائرات إسرائيلية نفذت الهجوم من منطقة الجولان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد تهديد حزب الله.. إسرائيل ترفع حالة التأهب

ردًا على تهديدات حزب الله.. تعزيزات عسكرية إسرائيلية على الحدود مع لبنان

جيش الاحتلال يستعد لهجوم محتمل من حزب الله.. تفاصيل

رسالة عاجلة من إسرائيل لـ حزب الله.. اعرف فحواها

ترشيحاتنا

تأخذ الشباب وتعيدهم أشلاء.. ماذا يحدث في شواطئ الإسكندرية؟

قائمة الـ ٢٧ .. أحمد مجاهد يعلن أسماء مرشحي انتخابات اتحاد الكرة المقبلة

بطلة مسرحية هالة حبيبتي.. صاحبة أشهر فيديو على التيك توك تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

تريند الزمن الجميل.. وثيقة زواج عبدالحليم حافظ من سعاد حسني بين الحقيقة والفبركة

تعرف على المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفة البناء والجهات المستلمة

بنفس الألوان.. أحمد زاهر وابنته يتألقان في أحدث جلسة تصوير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

جرأة وأناقة.. شاهد أجمل فساتين جينفير لوبيز فى عيد ميلادها