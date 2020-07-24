حائط يقتل 3 أشخاص.. التفاصيل الكاملة لانهيار عقار بمصر القديمة

كشف اللواء علاء خليل رئيس حي مصر القديمة تفاصيل انهيار عقار بالحي فجر اليوم.

وأكد في تصريحات لـ صدى البلد أن الانهيار نتج عنه وفاة ام ونجليها وتم انتشال الجثث الثلاث.

وأكد أن العقار صادر له قرار إخلاء لخطورته منذ ايام ، مشيرا إلى أن إنهيار حائط من العقار المجاور له و المكون من 3 طوابق كان سبب في انهيار جزء من سقف العقار المذكور والمكون من طابقين فقط. بعدما سقط عليه الحائط.

وأوضح أنه تم إخلاء عقارين مجاورين وجاري اتخاذ إجراءات التسكين لقاطنى العقارات المجاورة.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات المجاورة.