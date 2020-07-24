ورش فنية للأطفال في الرسم والتلوين بمتحف راتب صديق

ينظم متحف راتب صديق ورش فنية للأطفال في مجالات الرسم والتلوين يومي 6 و23 أغسطس المقبل، احتفالا بذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة.





متحف راتب صديق، صرح ثقافي متكامل وواجهة حضارية مشرفة بالفنون والثقافة فى مختلف المجالات الثقافية والفنية التى تسهم فى الإرتقاء بالحس الفنى والجمالى.





ولد الفنان محمد راتب صديق عام 1917 بالجيزة وتوفى عام 19944 بعد حياه ثرية بالإبداع الفنى والعطاء والإتقان ، بدأ دراسة الفن التشكيلى بلندن بمدرسة تشيلسى بولوتيكتيك للفنون الجميلة عام 1936 م ثم التحق بأكاديمية أميدى اوزنفانت للفنون الرفيعة بباريس واستمر فيها مدة عامين ونصف وانتقل لتدريس الفن بالسودان منذ عاد 1945 م وحتى عام 1951 م.





انتخب رئيسًا لمجلس ادارة اتيليه القاهرة جمعية الفنانين والكتاب منذ عام 1964م حتى وفاته. شارك فى الكثير من المعارض الخاصة والجماعية وحصل على منحة التفرغ من 1960 م الى 1988م ، نال العديد من الجوائز المحلية والعالمية ومن ضمنها وسام الخدمة الإنسانى من فرنسا عام1988م.





له أعمال تحمل التراث الدينى وصور وخواطر من التراث الإنسانى كلوحة "سليمان وبلقيس" و "قابيل وهابيل: و" موسى" و "الذبيح" و"هاجر واسماعيل" وغيرها.





كان أعظم الدروس عند وفات الفنان القدير راتب صديق هو اهداءه لمنزله وتراثه وتراث زوجته الفنانه عايدة شحاته إلى وزارة الثقافة ليكون متحفًا للشعب تحت اشرف قطاع الفنون التشكيلية وتخصيص وديعة مالية يخصص ريعها كجائزة سنوية للشباب الموهوبين، إلى هذا الحد كان ايمانه بدور الفنان فى مجتمعه ليس حاضرًا بل مستقبلًا ايضًا من خلال رعاية وتبنى واكتشاف رواد المستقبل.