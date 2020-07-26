كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء

زينت جداريات معالم جنوب سيناء الجاري إنشائها على كورنيش أهل مصر بمدينة طور سيناء والتي تضم أهم معالم جنوب سيناء.





وشملت الجداريات معالم من مدينة سانت كاترين التي كلف الرئيس السيسي الحكومة بتطويرها وكذلك مدينة طابا التي تتخذ من تاريخ استردادها محافظة جنوب سيناء عيدا قوميا لها في ١٩ مارس من كل عام، والجدارية الثالثة قلعة صلاح الدين بطابا.





وقد نالت الجداريات إعجاب مواطني طور سيناء والتقطوا الصور التذكارية لتلك الجداريات.









وقال الشاب عبد الله الأسواني إن جداريات معالم جنوب سيناء عمل رائع على طريق الكورنيش صمم بطريقة فنية رائعة وقد قاربت الأعمال الإنشائية للكورنيش وممشى اهل مصر على الانتهاء والتي غيرت وجه طور سيناء والتي بلغ طوله ٣ كيلومترات من أمام مبنى المحافظة وحتى قرية موسى باي على خليج موسى.

وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن افتتاح ممشى أهل مصر قبل وقفة عيد الأضحي المبارك حتى يكون متنفسا جديدا لأهالي طور سيناء خلال عيد الأضحي المبارك.



