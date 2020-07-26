AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء

الأحد 26/يوليه/2020 - 09:01 ص
جداريات فنية تزين
جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء
Advertisements
ايمن محمد
زينت جداريات معالم جنوب سيناء الجاري إنشائها على كورنيش أهل مصر بمدينة طور سيناء والتي تضم أهم معالم جنوب سيناء.

وشملت الجداريات معالم من مدينة سانت كاترين التي كلف الرئيس السيسي الحكومة بتطويرها وكذلك مدينة طابا التي تتخذ من تاريخ استردادها محافظة جنوب سيناء عيدا قوميا لها في ١٩ مارس من كل عام، والجدارية  الثالثة قلعة صلاح الدين بطابا.

وقد نالت  الجداريات إعجاب مواطني طور سيناء والتقطوا الصور التذكارية لتلك الجداريات.


 وقال الشاب عبد الله الأسواني إن جداريات معالم جنوب سيناء عمل رائع على طريق الكورنيش صمم بطريقة فنية رائعة وقد  قاربت  الأعمال الإنشائية للكورنيش وممشى اهل مصر على الانتهاء  والتي غيرت وجه طور سيناء والتي بلغ  طوله ٣ كيلومترات  من أمام مبنى المحافظة وحتى قرية موسى باي على خليج موسى.
 
وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء عن افتتاح ممشى أهل مصر قبل وقفة عيد الأضحي المبارك حتى يكون متنفسا جديدا لأهالي طور سيناء خلال عيد الأضحي المبارك.

وتخضع مدينة طور سيناء لعملية تطوير شاملة في الطرق والمرافق بالتزامن مع الاستعداد لافتتاح جامعة الملك سلمان بطور سيناء.
كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء
كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء
كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء
كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء
كأنك جواها.. شاهد جداريات فنية تزين كورنيش طور سيناء
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تكثيف العمل بكورنيش وممشى أهل مصر بـ طور سيناء

جمال الطبيعة.. شاهد الشكل النهائي لممشي اهل مصر بطور سيناء

منطقة جذب سياحي.. ممشى أهل مصر يغير وجه طور سيناء.. شاهد

محافظ جنوب سيناء: مدينة الطور لن تقل أهمية عن شرم الشيخ

خالد فودة: طور سيناء ستشهد حركة تطوير وافتتاحات كبيرة

محافظ جنوب سيناء يشدد على تكثيف العمل فى المشروعات التنموية الجارية

ترشيحاتنا

فلكي كويتي: الحرارة في عطلة العيد شديدة تصل إلى 58 درجة

لاعب الأهلي السابق: فاروق جعفر بيفكرني بالشيخ حسني

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 26- 7 -2020 بمحافظات مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 26- 7- 2020

تحرك ما قبل العاصفة .. ماذا تعني زيارة رئيس الأركان الأمريكي السرية لإسرائيل؟

مجدي عبدالغني يهاجم ميدو: أوضة اللبس محدش بيتفرج عليه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للبيع بسعر خيالي .. سيارة مصرية كوبية عمرها 40 عاما من إنتاج النصر للسيارات

3 آلاف دولار لكل مصاب بكورونا.. أوزبكستان تجذب السياحة بحيلة غريبة

علامة في رقبتها .. مشاهد يصدم مذيعة أخبار بإصابتها بالسرطان