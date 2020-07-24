الداخلية في يوم.. ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم بالغربية.. ضبط 1820 سائقا لعدم الالتزام بارتداء الكمامة.. وتفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته بـ المنوفية

للقضاء على المخالفات.. الداخلية تواصل حملاتها لتأمين تنفيذ قرارات الإزالة

باستخدام العملات الافتراضية.. ضبط شخصين لاتجارهما في النقد الأجنبي

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شنت وزارة الداخلية عدة حملات امنية على مدار اليوم حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالغربية، لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية و (2) آخرين بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها وإستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون .

وأكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا) بممارسة نشاطًا إجراميًا فى مجال الإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها (700) ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القـانون .





وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم.

كما واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها لمواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، وما أعلنته الوزارة من التصدى بكل حسم وحزم لمن يخالف القرار الصادر بإيقاف كافة صور أعمال بناء المساكن الخاصة بكافة المحافظات.

قامت أجهزة وزارة الداخلية بضبط (76) شخصا لمخالفتهم القرار المشار إليه ، وذلك خلال 24 ساعة.

كما واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات، تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهر النيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة خلال 24 ساعة.

وأسفرت الحملات عن تأمين تنفيذ عدد من قرارات إزالة تلك التعديات بعدد من مديريات الأمن.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بعدم التهاون والتصدى بحسم لحالات الإستيلاء والتعدى والبناء على أراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة إستردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون .

كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين لقيامهما بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى باستخدام العملات الافتراضية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخصين (حاصل على دبلوم ، طالب جامعى) بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى من خلال قيام الأول بإنشـــاء حساب على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، والذى يقوم من خلالها بعرض العملات الإفتراضية من بينها عملة (بت كوين) للبيع أو الشراء مقابل التحصل على ما يعـادل قيمتها من مبالغ مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكى".

وأضافت التحريات قيام الثانى "الطالب" ببيع وشراء العملات الإفتراضية المشار إليها من الأول وإعادة بيعها على النحو المشار إليه والاستفادة بفارق السعر فضلًا عن استخدامها فى شراء وبيع السلع المعروضة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة للقانون

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهميّن ، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إلية ، و تبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضيين بلغ نــــــحو تسعمائة ألف دولار أمريكى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى باستخدام العملات الإفتراضية.

كما واصلت اجهزة وزارة الداخلية جهودها للحفاظ على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1820) سائق نقل جماعيا لعدم إرتداء الكمامة الواقية.

وذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

كما نجحت الادارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية بزعم قدرته على تعيينهم بوظائف حكومية.

البداية عندما تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج) بقيام (عامل ، مقيم بمحافظة سوهاج) بالنصب والإحتيال عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية.

أكدت التحريات صحة البلاغ وأسفرت الجهود عن قيام المذكور بممارسة نشاطًا إجراميًا تمثل فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الإلتحاق بالوظائف الحكومية من خلال إستغلال النفوذ المزعوم والإستيلاء من الشاكى على مبلغ (73) ألف جنيه مصرى كمقدم لمبلغ (100) ألف جنيه مصرى مقابل تعيين نجله بإحدى الجهات الحكومية بزعم علاقاته الوطيدة بمسئولى تلك الجهة وأحضر له خطاب تعيين بذات الجهة "على خلاف الحقيقة"، وأضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتحرى عنه.. وعثر بحوزته على كشف مدون به أسماء العديد من الأشخاص راغبى التعيين بذات الجهة.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك إستمرارًا لجهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ المزعوم والنصب والإحتيال على المواطنين.

كما، أدلى المتهمون بقتل صاحب أحد المصانع في المنوفية باعترافات تفصيلية أمام الأجهزة الأمنية عن أسباب ارتكابهم الجريمة ومكان اخفاء الجثة.

اعترف المتهم الأول "تاجر الخردة" امام الاجهزة الامنية بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهم الثانى وقرر بسابقة ترددهما على المتغيب منذ نحو 6 أشهر ونظرًا لعلمهما بتعثره ماديًا وتوقف مصنعه عن العمل قاما بإيهامه بقدرتهما على مشاركته فى المصنع وإعادة تشغيله مرة أُخرى.





وأضاف بقيامه بالاشتراك مع المتهم الثانى بتزوير أوراق تفيد شرائهما لمصنع المجنى عليه وعقدهما العزم على التخلص منه بدافع الإستيلاء على مصنعه، وفى سبيل تنفيذ مخططهما قاما بإستدراج المجنى عليه بزعم شراء كابلات كهربائية للمصنع من منطقة السبتية بالقاهرة ، وأثناء سيرهم بالطريق مستقلين سيارة المجنى عليه توقفوا أمام أحد المقاهى وقاما بدس قرصين لمادة سامة فى مشروب عصير للمجنى عليه وعقب ظهور أعراض الإعياء عليه قاما باصطحابه داخل سيارته إلى أن توفى وتخلصا من جثته بإلقائها داخل حفرة بحوش منزل المتهم الأول وإخفاء السيارة بأحد الطرق في شبين الكوم.

وبمواجهة المتهم الثانى أيد ما جاء باعترافات الأول، وتم بإرشاد المتهم الأول العثور على جثة المجنى عليه والسيارة الخاصة به.

وكانت الأجهزة الأمنية، نجحت فى كشف ملابسات واقعة تغيب شخص بالمنوفية وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

البداية عندما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من ربة منزل - مُقيمة بنها بالقليوبية، بغياب زوجها مالك أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بقويسنا "متوقف عن العمل"، عقب خروجه من المنزل مستقلًا سيارته الملاكى لشراء بعض المستلزمات لمصنعه.

تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالمنوفية أسفرت جهوده عن أن وراء واقعة غيابه (تاجر خردة ، فنى بشركة أعلاف).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما.