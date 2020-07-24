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رياضة

طائرة الزمالك تنقل التدريبات الجماعية إلى صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:25 م
الريشه الطائرة
الريشه الطائرة
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة الطائرة بـ نادي الزمالك اليوم الجمعة نقل تدريبات الفريق إلى الصالة المغطاة بمدينه السادس من أكتوبر استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي. 

أعد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام عبد العزيز  خطة الإعداد للمرحة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.

ويركز الفريق في  تدريباته الجماعية  على أداء بعض المهارات بالكرة والتدريب الخططى والوقوف على العناصر الابرز وتجهيزها للمباريات القادمه  وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.

يقود فريق الطائرة فنيًا حسام عبد العزيز مديرًا فنيًا ويعاونه عماد نصر المدرب العام،  وقرر الجهاز الفني نقل التدريبات لحين افتتاح الصاله المغطاه بالنادى بعد تجديدها. 
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