طائرة الزمالك تنقل التدريبات الجماعية إلى صالة الشباب والرياضة في 6 أكتوبر

قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة الطائرة بـ نادي الزمالك اليوم الجمعة نقل تدريبات الفريق إلى الصالة المغطاة بمدينه السادس من أكتوبر استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي.





أعد الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام عبد العزيز خطة الإعداد للمرحة القادمة استعدادا لاستئناف مباريات الدوري وكأس مصر.





ويركز الفريق في تدريباته الجماعية على أداء بعض المهارات بالكرة والتدريب الخططى والوقوف على العناصر الابرز وتجهيزها للمباريات القادمه وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لتفادي إصابة أي فرد من المنظومة بفيروس كورونا.



