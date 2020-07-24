أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي.. استبعاد محمد صلاح من جائزة لاعب العام.. مذبحة داخل برشلونة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :





سادت حالة من القلق الشديد بين لاعبي الأهلي فور الإعلان عن إيجابية العينة الخاصة بزميلهم حمدي فتحي وانتابت الكثير منهم حالة من الخوف تحسبا لوجود اشتباه في إصابتهم









