أخبار الرياضة.. قلق في الأهلي.. استبعاد محمد صلاح من جائزة لاعب العام.. مذبحة داخل برشلونة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
سادت حالة من القلق الشديد بين لاعبي الأهلي فور الإعلان عن إيجابية العينة الخاصة بزميلهم حمدي فتحي وانتابت الكثير منهم حالة من الخوف تحسبا لوجود اشتباه في إصابتهم
أعلنت شبكة سكاي سبورت قائمة اللاعبين المرشحين بالفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج موسم 2019-2020.
فجرت صحيفة ماركا الإسبانية مفاجأة كبيرة لجماهير برشلونة حيث أكدت أن ادارة النادي الكتالوني وافقت علي بيع 12 لاعبا بالفريق الاول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
أكد الدكتور جمال الحاجي المدرب التونسي والمحلل الكروى، أحقية الاتحاد المصري لكرة القدم فى الطلب المقدم من جانبه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف حول معاملة كأس الكونفيدرالية على غرار دورى أبطال أفريقيا بشأن المباراة الواحدة.
علق الدكتور محمد فضل الله مستشار اللوائح الرياضية على مدى أحقية الأندية فى مطالبة اتحاد الكرة بعدم استكمال الدورى فى ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا.
يدير إبراهيم نورالدين الحكم الدولى المصنف الأول فى القائمة الدولية للحكام المصريين المعتمدة من الاتحاد الدولى لكرة القدم مباراة الأهلى وسموحه الساعه الخامسه مساء بستاد التتش بمقر النادى الاهلى استعدادا لاستئناف الدورى الممتاز يوم6 أغسطس القادم.
أعلن دين سميث المدير الفني لفريق أستون فيلا غياب أستون فيلا عن موقعة وست هام، المقرر لها الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الدوري الإنجليزي.