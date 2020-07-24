AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن بوست: الولايات المتحدة تصعد المواجهة مع الصين بإغلاق قنصلية الأخيرة في هيوستن

الجمعة 24/يوليه/2020 - 03:50 م
الرئيس دونالد ترامب
الرئيس دونالد ترامب
Advertisements
ا ش ا
ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية في عددها الصادر اليوم /الجمعة/ أن الولايات المتحدة، بإشراف من الرئيس دونالد ترامب، تعمل على تصعيد المواجهة مع الصين. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، أمرت السلطات الأمريكية بإغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بزعم أنها كانت مركزًا للتجسس لصالح بكين. 

كما أعلنت وزارة العدل أيضا (حسبما نقلت الصحيفة في سياق تقرير نشرته في هذا الشأن على موقعها الالكتروني) أن عالما صينيا هاربا على صلة بجيش التحرير الشعبي الصيني، حصل على ملاذ آمن في القنصلية الصينية في ولاية سان فرانسيسكو. ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة التجارة فرض عقوبات على مجموعة جديدة من الشركات الصينية لتورطها المزعوم في "حملة القمع" الصينية ضد أقلية الأويجور وغيرها من الأقليات العرقية الأخرى، بما في ذلك استخدام نظام السخرة، على حد تعبيرها.

وتعليقا على ذلك، قالت الصحيفة:" إن الاسبوع الماضي سطر فصلا جديدا في التدهور المستمر في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. ففي مؤتمر صحفي، ألمح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين إلى الانتقام، قائلا إنه "ردا على الإجراءات الأمريكية غير المعقولة، يجب على الصين أن تتخذ الرد اللازم وتحمي حقوقها المشروعة"...ووصف المزاعم الأمريكية بالتجسس بأنها "افتراء خبيث".

وأضافت الصحيفة:" أن إدارة ترامب زادت الموقف قتامة. ففي يوم أمس الخميس، تحدث وزير الخارجية مايك بومبيو عن مخاطر "الصين الشيوعية" على مستقبل "العالم الحر". ووصف الرئيس الصيني شي جين بينج بأنه "مؤمن حقيقي بإيديولوجية شمولية مفلسة" سعيًا وراء "الهيمنة" الماركسية العالمية. كما انتقد بومبيو "أولئك الموجودين داخل الولايات المتحدة وأماكن أخرى في الغرب ممن اختاروا مسار "الخجل" والقبول بتلاعب الصين المتصور بالنظام العالمي وفرض المزيد من الهيمنة...على حد قوله.

مع ذلك، تابعت "واشنطن بوست" تقول:" إن كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لم يصل بعد إلى حد الدعوة إلى تغيير النظام في بكين. لكنه اكتفى بقول إن الحزب الشيوعي يخشى آراء الشعب الصيني الصادقة أكثر من أي عدو أجنبي" ، وأنه من واجب الغرب أن "يشارك ويقوي الشعب الصيني بشكل أفضل".

واستطردت الصحيفة الأمريكية تقول إن جل هذه الأمور يأتي في الوقت الذي تؤكد فيه الصين نفسها بطرق أكثر جرأة واستفزازية من ذي قبل، عبر حملات القمع الوحشية في الداخل وصولا إلى اجراء المناورات التوسعية الأخيرة في البحار المطلة على أراضيها الشرقية وعلى طول حدودها الجبلية مع الهند. وفي داخل الصين، يناقش بعض المعلقين القوميين علانية فكرة غزو تايوان، حتى مع قيام الولايات المتحدة بتوسيع مبيعات الأسلحة إلى الدولة الديمقراطية الجزرية التي تعتبرها بكين ملكها.

واختتمت "واشنطن بوست" تقريرها بقول إنه يتعين على ترامب أو حتى خصمه الديمقراطي جو بايدن - في حال انتصار أي منهما في الانتخابات الرئاسية المرتقب اجراؤها في نوفمبر المقبل- تقييم مخاطر مسار التصعيد الحالي مع بكين. فتقول جيسيكا تشين فايس، الخبيرة في العلاقات الخارجية الصينية " إن إغلاق القنصلية لا يبدو جزءًا من استراتيجية متماسكة لردع أو إجبار الصين على تغيير سلوكها، لكنه يبدو أشبه باستراتيجية الصدمة والرعب لإلهاء الناخبين الأمريكيين عن الاستجابة الكارثية لإدارة ترامب على تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ردا على إعلان أمريكا إغلاق قنصليتها في هيوستن.. الصين تدرس قرارا صارما ضد واشنطن

بعد إعلان واشنطن غلق القنصلية الصينية.. بكين تحذر طلابها في أمريكا

كشف له سبب إغلاق القنصلية الصينية.. بعد عام من التوتر بين البلدين بومبيو يلتقي نظيره الدانماركي

الصين: سفارتنا في واشنطن تلقت تهديدات بالتفجير وقتل الموظفين

الصين تحذر طلابها الموجودين في أمريكا من خطر الاعتقال

تصعيد أمريكي غير مسبوق ضد الصين.. الولايات المتحدة تعلن حربا دبلوماسية على بكين.. البداية بتوجيه إنذار لإغلاق قنصلية هيوستن.. وأزمات كبرى منتظرة

ترشيحاتنا

العدد ارتفع لـ144.. سقوط شهيدين جديدين من الأطباء فى مواجهة كورونا

الكويت تسمح للمسافر طلب استرجاع قيمة تذاكر السفر وحجوزات الفنادق بسبب كورونا

محمد صلاح يحصل على "صفر" في تصويت جائزة الأفضل بـ إنجلترا

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

بطلة مسرحية هالة حبيبتي.. صاحبة أشهر فيديو على التيك توك تتحدث لـ صدى البلد.. شاهد

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوي المناعة ويحرق الدهون.. مجلة هندية تنصح بتناول عصير البصل

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

بفستان صيفي.. زوجة مصطفى فهمي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة