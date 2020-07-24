إجراء 280 ألف منظار وقسطرة وأشعة ورسم قلب بمستشفيات الشرقية خلال ٦ أشهر

كلف الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بضرورة الاارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمحافظة واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.





وأكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أن الفرق الطبية بمستشفيات الصحة بالشرقية قامت بإجراء قسطرة قلبية، ومناظير تشخيصية وتداخلية، والآشعات اللازمة لعدد ٢٨٠٣٠٦ مريض، وذلك خلال ٦ أشهر.





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تم إجراء ١٧٦١٩٠ أشعه عادية للمرضي، وإجراء ٧٢٣٩ أشعة مقطعية، ٥٨٠٦١ أشعة فوق صوتية، ١٤٧٦ أشعة فوق صوتية علي القلب (إيكو)، ١٠٠ أشعة علي الثدي باستخدام جهاز التصوير الاشعاعي (ماموجرافي)، كما تم إجراء ١٤١٤ منظار، وإجراء ١٦٠ قسطرة للقلب، ٣٤٢٢٨ رسم قلب، ٧٢٧ أشعة دوبلر، ٧١١ سي أرم.



