حاتم رسلان: نتوقع ذروة ثانية لـ كورونا واقتصاد العالم تأثر بالفيروس.. فيديو

قال الدكتور حاتم رسلان، رجل الأعمال المصري، وسفير دولة جامبيا للشؤون الاقتصادية، إن الأوبئة غير المتوقعة ومنها فيروس كورونا كوبيد 19 يؤثر على العالم بشكل كبير وبخاصة على الاقتصاد وللأسف لم نصل لنهاية الوباء ونتوقع ذروة أخرى ليس في مصر فقط لكن في العالم لأن التقارير توضح أن الأمر لم ينته ولن نعود في الوقت الحالي لما كنا عليه سابقا.





وأضاف رسلان خلال حوار على فضائية "NILE TV" أن مصر وصلت لمستويات جيدة في مواجهة الوباء مقارنة بالدول الأخرى وبالطبع يؤثر هذا الأمر على اقتصادنا ولكن علينا وسط كل ما يحدث الإيمان بأنها رسالة وأننا نحتاج لتجاوزها والتعلم منها، بعد أن اتخذت السلطات المصرية العديد من القرارا مثل حظر التجوال وغيره وهو ما ساعد على مواجهة، الفيروس ويجب أن نعلم أننا لدينا بعض السلبيات لكن لدينا أيضا الكثير من الإيجابيات

وأكد أن ما تم اتخاذه من إصلاحات اقتصادية منذ فبراير 2016 ومنها تحرير سعر الصرف كان له تأثر كبير اليوم في مواجهة الأزمة الحالية، لأنه منذ ذلك التاريخ ارتفعت نسبة الصادرات المصرية وا نخفضت الواردات بشكل كبير ، بالإضافة إلى أن المشاريع الضخمة التي نراها حاليا وفرت فرص عمل في جميع أنحاء مصر ، وبدون هذا الإصلاح كنا سنصبح في وضع سيء.





وأشاد "رسلان" بما يتحقق في مصر من زيادة الإنتاج المحلي نتيجة انخفاض الواردات، بالإضافة للحوافز التي تم منحها للمستثمرين، لأن هذا يعني أننا ننتج ما نأكل وننتج أدويتنا وبالتالي لا نحتاج للاستيراد ، وإذا تحقق خفض الواردات بشكل كبير يعني هذا أننا نسير في الطريق الصحيح، وكذلك زيادة صادراتنا يعني أن منتجاتنا أصبحت أفضل وذات جودة أعلى ، فمصر نجحت في الشهر الماضي في تصدير 3 ملايين طن من المواد الغذائية، وهذا رقم ضخم وشيء عظيم لنا لأنه يدر علينا الكثير من العملة الصعبة.





ولفت رجل الأعمال المصري إلى أن انتشار الوباء ساهم في زيادة استخدام وسائل التكنولوجيا وفي مصر كان لدينا قبل 5 سنوات شبكة اتصالات سيئة وشبكة كهرباء سيئة، ولو عدنا لأفريقيا بالنسبة للكهرباء فدولة جاميبيا على سبيل المثال فهناك وضع سيء لذلك أنا معجب بالتجربة المصرية في إصلاح قطاع الكهرباء لأن هذا يساعد بشكل كبير على استخدام وسائل التكنولوجيا خاضصة في ظل عمل الكثيرين من المناول والتعليم عن بعد.





وعن زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر، قال "رسلان": "لدينا مجلس نواب فرض الكثير من القوانين التي جعلت الاستثمار أسهل فالتسجيل على سبيل المثال للمشروعات الصناعية أصبح أيسر عكس ما كان سابقا"





وأشار إلى أن مصر لم تتبن سياسة الإغلاق المباشر وبلم يحدث هذا الإغلاق سوى في قطاعي الطيران والسياحة وبسبب تأثرهم تم تأجيل سداد القرلاوض المستحقة عليهم لدى البنوك وتخفيض الضرائب عليهم مما جعل الأمور أسهل ، ومنذ بضعة أيام تم فتح الفنادق وعاد قطاع السياحة بسعة 25%، وأعتقد أننا لا نستطيع تحمل الإغلاق الكامل لهذين القطاعين وحاليا عادت بعض الرحلات الأوروبية للغردقة وشرم الشيخ.





وأوضح أن رفع مستوى تصنيف مصر من صندوق النقد الدولي جاء بناء على أرقام للاقتصاد المصري، وهذا معناه أن اقتصادنا يسير على الطريق الصحيح وأننا جادون بشأن الإصلاح الاقتصادي ، مشددا على أن هذا الإصلاح والاهتمام بالبنية التحتية جعلنا نقف على أقدامنا في هذه الأزمة ، فلنا أن نتحيل أنه تم بناء 17 مدينة صناعية في 15 محافظة خلال السنوات الماضية وأصبح لدينا ما يكفينا من طاقة بل ونصدر الباقي إلى أفريقيا ودول أخرى لذلك فمن ربحوا المليارات من هذه الاستثمارات يظلوا هادئين خلال الفترة الحالية.

وأبدى رجل الأعمال المصري إعجابه بدور الشباب الحيوي خلال تلك المرحلة المخمة، قائلا: "لذلك نظم الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤتمكر سنويا للشباب وهناك العديد من المناصب التي يشغلها شباب مثل نواب المحافظين ببالإضافة إلى أن بع1ض الوزراء من الشباب وكذلك هناك كوادر شابة في البنوك، وهو ما لم يكن يحدث في السابق، هم يلعبون حاليا دول هاما ولديهم الطاقة والحيوية".





وانتقل "رسلان" للحديث عن الشئون الاقتصادية لدولةجامبيا، قائلا: "جامبيا عاصمتها بنجول، وعدد سكانها 2مليون نسمة ، تقع في وسط السنغال ، وهي دولة سياحية تمتلك شواطيء جميلة تطل على المحيط الأطلنطي وتستغرق 7 ساعات للسفر من مصر ، وهي بلد صغيرة ومعظم سائحيها من أوروبا ولكني أنصح المصريين إذا استطاعوا السفر إليها فليفعلوا"





وتابع : "جامبيا لديها حكومة جددية منذ 2017 بعد حكم خاطيء لمدة 22 عاما للرئيس السابق، والحكومة الجديدة تقوم بإصلاحات كبيرة ، ولأن الدولة تعتمد على السياحة فالإغلاق أثر عليها بشدة، لكنها تحاول التأقلم مع الوضع الجديد"، مشيرا إلى أن جامبيا جزء من منظمة الإكواس وهو التجمع الاقتصادي لدول غرب أفريقيا واتفقوا على فتح أبوابهم في الأول من أغسطس المقبل".





وأشار "رسلان" إلى أن الفول السوداني أهم المحاصيل التي تصدرها جامبيا ، بالإضافة لكميات كبيرة من المأكولات البحرية، لافتا إلى أن مصر تستورد من جامبيا: "الأسمدة والبذور الزراعية والمواد الغذائية".





وأوضح سفير جامبيا للشئون الاقتصادية أن مصرخلال ترأس الاتحاد الأفريقي قاكمت بأشياء عظيمة لم تفعلها دولة قبلها ، فتم عقد العديد من المؤتمرات والمنتديات الأمنية والاقتصادية، وتم البدء في مضروع المنطقة الحرة الأفريقية ، وتمتع خهلال هذا العام 600 مليون أفريقي بالكهرباء عندما نظمت مصر مؤتمرا ناجحا في نوفمبر 2019"، مشيرا إلى أن مصر دائما ترسل الأساتذة والأطباء لكل دول أفريقيا وقد انعكس هذا على العلاقات السياسية مع دول أفريقيا وهو ما جعل مصر تعود لريادتها في قيادة إفريقيا.





وعن عمل بنك الاستثمار الأفريقي في ظل انتشار وباء كورونا، قال رسلان: "لقد أعطوا قروضا للجدول الأفريقية وساعدوا المستثمرين بتأجيل القروض .. لقد قاموا بعمل جيد .. هم يرون الوضع الحالي وتأثير كورونا على الدول الأفريقية فقطاع الطيران توقف لمدة 3 أشهر وهذا صعب جدا".



