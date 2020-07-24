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تعليم

6 معلومات عن قرض تمويل التعليم من بنك مصر

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:31 م
المدارس المصرية اليابانية
المدارس المصرية اليابانية
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ياسمين بدوي


أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني؛ ممثلة في وحدة المدارس المصرية اليابانية ، وشركة إدارة المدارس "إميرالد للتطوير التعليمي وإدارة المدارس"، انه تم الاتفاق مع مع بنك مصر، على تقديم قرض تمويل التعليم من بنك مصر بشروط ميسرة.



وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد 6 معلومات عن هذا القرض :



*يهدف القرض لتمويل المصاريف الدراسية والمتعلقات المالية لطلاب المدارس المصرية اليابانية، والتي يصل عددها إلى 43 مدرسة منتشرة بـ 24 محافظة. 



*يتيح بنك مصر من خلال هذا التعاون؛ التقديم للحصول على قرض التعليم من خلال عدة برامج تمويلية تتناسب مع احتياجات العملاء المختلفة



* تصل مدة القرض إلى 8 أشهر

 

*تستحق الأقساط خلال الفترة من 5 سبتمبر إلى 5 إبريل من العام التالي


*يشمل الاتفاق تأمين مجاني على حياة المقترض في حالة الوفاة أو العجز الكلى


*نسبة التمويل يمكن أن تصل إلى 100% من قيمة المصروفات الدراسية.



ويأتي هذا التعاون في إطار حرص بنك مصر الدائم على المشاركة الفعالة في كل ما يختص بتنمية الإنسان، وإيمانًا منه بأن الحصول على تعليم جيد هو من أهم المحاور التي تؤثر في تكوين وتنمية العنصر البشري من خلال ثقل مواهبه المختلفة مع إكسابه المهارات والخبرات العملية اللازمة ليصبح عضو فاعل في المجتمع، حيث أن تطور الأمم والشعوب يكون بسواعد وعلم أبنائها.



وجدير بالذكر أن بنك مصر يقدم قرض التعليم ضمن باقة متنوعة من قروض التجزئة المصرفية التي تناسب احتياجات العملاء على اختلافها من خلال شبكة فروعه التي تصل إلى 700 فرع منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، هذ إلى جانب مرابحة التعليم التي يتم تقديمها من خلال فروع بنك مصر كنانة للمعاملات الإسلامية، وذلك لتمويل جميع المراحل الدراسية والجامعية والدرجات العلمية والبرامج التدريبية المتخصصة.

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