يوفينتوس يعلن إصابة نجم الفريق لنهاية الموسم

أعلن نادي يوفنتوس ، اليوم الجمعة، في بيان رسمي، إصابة أحد نجوم الفريق الأول، وتغيبه- بحسب التقرير الطبي- حتى نهاية منافسات الموسم الرياضي الجاري.





نادي السيدة العجوز، على بعد خطوة واحدة من التتويج بالكالتشيو للموسم التاسع تواليًا، إذ كان يكفيه الحصول على نقاط الفوز ضد أودينيزي، أمس الخميس، لكنه تعرض للهزيمة المفاجئة بهدفين مقابل هدف، ويواصل بذلك الفريق معاناته تحت قيادة المدير الفني ماوريسيو ساري من مستويات غير ثابتة، ونتائج سلبية قياسية، بخسارة لقب كأس إيطاليا، وقبلها الفشل في الحصول على كأس السوبر. وكان





وكشف النادي متصدر جدول ترتيب الكالتشيو ، في بيانه أن دوجلاس كوستا، خضع إلى فحوصات طبية، تبين على إثرها، إصابته في عضلة الفخذ الأيمن.





البيان الرسمي أوضح أن نجم منتخب البرازيل سيتغيب بصورة مبدئية لمدة تصل إلى 15 يومًا، قبل أن يتم تقييم حالته بفحوصات جديدة.



