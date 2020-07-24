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ملفات

جنزير ومفتاح وكتر.. النيابة العامة تحقق في واقعة شهيد الشهامة بمحافظة الدقهلية.. نشوب مشاجرة بين المجني عليه وثلاثة متهمين لتعرضهم لشقيقته

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:30 م
النائب العام المستشار
النائب العام المستشار حمادة الصاوى
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قسم الحوادث
*المجني عليه مصابا بجرحين نافذين يسار صدره
*في اليوم التالي بعد الصلح نشبت مشاجرة بينهم ضرب خلالها أحد المتهمين المجني عليه بـ «جنزير»


تحقق النيابة العامة في واقعة التعدي على  شخص بسبب وقوع مشاجرة بين المجني عليه وثلاثة متهمين بمحافظة الدقهلية.


تلقت «النيابة العامة» إخطارا بوصول المجني عليه إلى المستشفى مصابا بجرحين نافذين يسار صدره، فانتقلت لسؤاله ولكنه توفى قبيل ذلك؛ فناظرت النيابة العامة جثمانه وتبينت ما به من إصابات، وانتدبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه لبيان إصاباته وكيفية حدوثها. 


وسألت «النيابة العامة» والد المجني عليه وعمه اللذين شهدا بنشوب مشاجرة بين المجني عليه وثلاثة متهمين لتعرضهم لشقيقته، ورغم عقد الصلح بينهم يومئذ؛ إلا أن المتهمين تعدوا على المجني عليه في اليوم التالي محدثين إصابته التي أودت بحياته، وقد دل المجني عليه والده على من تعد عليه قبيل وفاته. 


 وباستجواب «النيابة العامة» المتهمين –البالغين من العمر ١٦ سنة- اعترف أحدهم بتشاجره ومتهم آخر مع المجني عليه في اليوم السابق على الواقعة لظن الأخير تعرضهما لشقيقته، ورغم عقد الصلح بينهم يومئذ، إلا أنه واثنين من المتهمين استوقفوا المجني عليه في اليوم التالي حال مروره بهم بالطريق العام لمعاتبته على ما جرى بينهم في اليوم السابق، ونشبت مشاجرة بينهم ضرب خلالها أحد المتهمين المجني عليه بـ «جنزير»، وخلال محاولة الأخير الدفاع عن نفسه بمفتاح دراجته الآلية، أشهر هو سلاحا أبيض «كتر» في وجه المجني عليه الذي اقترب منه فأصابه بالسلاح في صدره، ووالى باقي المتهمين التعدي عليه ضربا بما بحوزتهم من أسلحة بيضاء.


وعثرت «النيابة العامة» خلال معاينتها مسرح الحادث على «كاميرا مراقبة» مثبتة باحد المحال سجلت الحادث، فتحفظت عليها لمواجهة المتهمين بها.


وأكدت تحريات الشرطة ارتكاب المتهمين الواقعة إثر الشجار الواقع بين اثنين منهم وبين المجني عليه في اليوم السابق على وفاته لتعرضهم لشقيقته، وقد أرشد «المتهم المقر بالواقعة» الشرطة عن أحد الأسلحة البيضاء «مطواة قرن غزال» استخدم في الواقعة. 


وأمرت «النيابة العامة» استكمالا للتحقيقات ضبط متهم هارب، وضبط باقي الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة بإرشاد المتهم المقر بها، واستدعاء شهود على الواقعة لسؤالهم. 

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