كيف تؤسس شركة مساهمة - توصية بالسهم؟.. إليك الخطوات

تتعدد الأشكال القانونية للشركات فى مصر لتتيح للمستثمر اختيار الأفضل له و تحرص الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة على تبسيط كافة الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات بمختلف أشكالها من خلال البوابة الإلكترونية للهيئة ومركز خدمات المستثمرين.
ويوضح "صدى البلد " الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة المساهمة -التوصية بالأسهم والتى تشترط ألا يقل عدد المؤسسين في الشركات المساهمة عن ثلاثة -وكمبدأ عام لا يقل رأسمالها المصدر عن 250 ألف جنيه مصري يسدد منها 10 % عند التأسيس وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981.
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المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة المساهمة -التوصية بالأسهم :
1-شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
2- شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويستكمل إلي 25% في خلال 3 أشهر ويستكمل إلي 100% في خلال 5 سنوات ، مع مراعاة الأنشطة التى اشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع ، كما يراعي ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه.
3-صورة توكيلات )الاطلاع علي الأصل( في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة )عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة( ويكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة "التعاقد مع النفس والغير فى تأسيس.
الشركات".
4- صور إثبات الشخصية تكون سارية واضحة للمؤسسين او الشركاء سارية واضحة مع جواز طلب الإطلاع علي الأصل سواء رقم قومي للمصري ،جواز السفر للأجنبي.
5-أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.
6-صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين يكون محامي ابتدائي على الأقل و كارنية المحامي ساري حتى تاريخه.
7-نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند + صورتها علي CD.
8-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
9-صور إثبات الشخصية سارية واضحة للوكيلالاطلاع علي الأصل "رقم قومي للمصري -جواز السفر للأجنبي يلزم وجود إقامة سارية".
10-موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها "موافقة مسبقة".
11- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
في حالة شركات المساهمة/التوصية بالأسهم : يقدم أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العيني
12-في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي: في حالة منطقة حرة عامة : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
عند التأسيس بنظام المنطقة الحرة خاصة يلزم استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس
وتاتى الخطوة 13 ممثلة في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981 تتطلب ذات المستندات السابقة بالإضافة إلي تقرير تقييم الحصة العينية ( صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص ) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض ، عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانونًا، محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي تغيير الشكل القانوني قبل التقييم، محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول ( رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط )
وفي حالة رغبة الشركاء في إضافة حصة نقدية فيلزم تقديم شهادة بنكية وتكون الشهادة بإيداع نسبة 10% من الحصة النقدية بالاضافة الى تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مرورا بالتعديلات عليها ووصولا إلي محضر جماعة الشركاء علي أن تكون علي CD و سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص.
14-في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة يتطلب قرار رئيس الهيئة بالتقسيم، تقرير تقييم الحصة العينية ، السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام، صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي الانقسام والمعتمد من الهيئة ،صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة و اخيرا مشروع عقد التقسيم والمعتمد من الهيئة.
و يتم استخراج عقد الشركة و انهاء اجراءات التأسيس خلال يوم واحد.
طرق التأسيس:
اولا التأسيس عبر البوابة الإلكترونية:
1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها .
2- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونيًا.
وسيتم ارسال كافة المستندات الخاصة بالشركة علي الحساب الخاصة بالمستثمر علي البوابة الالكترونية.
ثانيا :التأسيس بمركز خدمات المستثمرين:
اختيار الخدمة والحصول على رقم الانتظار ، وسوف يتم مراجعة المستندات وإصدار عقد تأسيس الشركة وتوقيعه إلكترونيًا ثم سداد الرسوم.
يقوم المستثمر او ماينوب عنه بتوقيع مستندات توثيق العقد إلكترونيًا ثم استلام مستندات الشركة.
ويوضح "صدى البلد " الخطوات اللازمة لتأسيس الشركة المساهمة -التوصية بالأسهم والتى تشترط ألا يقل عدد المؤسسين في الشركات المساهمة عن ثلاثة -وكمبدأ عام لا يقل رأسمالها المصدر عن 250 ألف جنيه مصري يسدد منها 10 % عند التأسيس وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 أو القانون رقم 159 لسنة 1981.
اقرأ أيضا...تعرف على المستندات اللازمة لتأسيس شركة الشخص الواحد
المستندات المطلوبة لتأسيس الشركة المساهمة -التوصية بالأسهم :
1-شهادة عدم التباس الاسم معتمدة من السجل التجاري.
2- شهادة بنكية بإيداع 10% على الأقل من قيمة رأس المال المصدر بالنسبة للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم ويستكمل إلي 25% في خلال 3 أشهر ويستكمل إلي 100% في خلال 5 سنوات ، مع مراعاة الأنشطة التى اشترط القانون المنظم لممارستها حد أدنى من قيمة رأس المال المدفوع ، كما يراعي ألا يقل رأس المال المصدر عن 250 ألف جنيه.
3-صورة توكيلات )الاطلاع علي الأصل( في حالة ما إذا تم التأسيس عن طريق وكيل من جميع المؤسسين في حالة الشركات المساهمة )عدد المؤسسين لا يقل عن ثلاثة( ويكون التوكيل منصوص فيه على تأسيس الشركات والتوقيع علي عقود التأسيس أمام الشهر العقاري ، وفي حالة كون الوكيل أحد الشركاء يذكر بالتوكيل عبارة "التعاقد مع النفس والغير فى تأسيس.
الشركات".
4- صور إثبات الشخصية تكون سارية واضحة للمؤسسين او الشركاء سارية واضحة مع جواز طلب الإطلاع علي الأصل سواء رقم قومي للمصري ،جواز السفر للأجنبي.
5-أصل مستخرج رسمي من سجل المحاسبين والمراجعين موجه لهيئة الاستثمار بما يفيد أحقية مراقب حسابات الشركة في مراجعة واعتماد ميزانيات شركات الأموال أول مرة ، أو أصل إقرار قبول تعيين في حال أن يكون قد تقدم بهذه الشهادة مسبقا للهيئة.
6-صورة من كارنية القيد في نقابة المحامين للمحامي الذي يقوم بالتصديق على العقد أمام نقابة المحامين يكون محامي ابتدائي على الأقل و كارنية المحامي ساري حتى تاريخه.
7-نماذج التعريف بالمستثمر عن المساهمين الأجانب كمستند + صورتها علي CD.
8-تحديد اسم وعنوان المستشار القانوني للشركة على ألا تقل درجة القيد عن محام استئناف.
9-صور إثبات الشخصية سارية واضحة للوكيلالاطلاع علي الأصل "رقم قومي للمصري -جواز السفر للأجنبي يلزم وجود إقامة سارية".
10-موافقة الجهة المختصة إذا كانت أي من أغراض الشركة تستوجب الحصول علي موافقة خاصة بمقتضي أحكام القوانين المعمول بها "موافقة مسبقة".
11- في حالة وجود حصة عينية عند التأسيس :
في حالة شركات المساهمة/التوصية بالأسهم : يقدم أصل تقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتقييم الحصة العيني
12-في حالة تأسيس شركة للعمل بنظام المناطق الحرة وفقا لأحكام قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 تتطلب ذات المستندات سابقة العرض بالإضافة إلي: في حالة منطقة حرة عامة : استيفاء موافقة الهيئة قبل التأسيس وتصدر الموافقة من مجلس إدارة المنطقة الحرة المزمع إقامة المشروع بها.
عند التأسيس بنظام المنطقة الحرة خاصة يلزم استيفاء موافقة مجلس الوزراء قبل التأسيس
وتاتى الخطوة 13 ممثلة في حالة تأسيس شركة أموال ناتجة عن تغيير الشكل القانوني لشركة أشخاص مؤسسة وفقا لأحكام قانون التجارة إلى شركة أموال وفقا لأحكام قانوني 72 لسنة 2017 و 159 لسنة 1981 تتطلب ذات المستندات السابقة بالإضافة إلي تقرير تقييم الحصة العينية ( صافي أصول وخصوم شركة الأشخاص ) – ويكون التقرير من اللجنة المشكلة بقرار رئيس الهيئة لهذا الغرض ، عقد تكوين شركة الأشخاص وملخصه وكذلك كافة عقود التعديلات اللاحقة عليه وملخصاتها مشهرة من المحكمة قانونًا، محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي تغيير الشكل القانوني قبل التقييم، محضر اجتماع جماعة الشركاء المتضمن موافقة الشركاء علي قيمة ناتج التقييم والمتضمن كذلك الموافقة علي البنود الأساسية للشركة بعد التحول ( رأس المال وتوزيعه بين الشركاء والنشاط )
وفي حالة رغبة الشركاء في إضافة حصة نقدية فيلزم تقديم شهادة بنكية وتكون الشهادة بإيداع نسبة 10% من الحصة النقدية بالاضافة الى تمهيد يتضمن تاريخ الشركة من بداية عقد تكوينها مرورا بالتعديلات عليها ووصولا إلي محضر جماعة الشركاء علي أن تكون علي CD و سجل تجاري حديث لشركة الأشخاص.
14-في حالة تأسيس شركة أموال أو أكثر عن طريق انقسام شركة قائمة إلى أكثر من شركة يتطلب قرار رئيس الهيئة بالتقسيم، تقرير تقييم الحصة العينية ، السجل التجاري للشركة القاسمة والمؤشر به بالانقسام، صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي الانقسام والمعتمد من الهيئة ،صورة من محضر اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة بالموافقة علي ناتج التقييم والمعتمد من الهيئة و اخيرا مشروع عقد التقسيم والمعتمد من الهيئة.
و يتم استخراج عقد الشركة و انهاء اجراءات التأسيس خلال يوم واحد.
طرق التأسيس:
اولا التأسيس عبر البوابة الإلكترونية:
1. قم بالتسجيل وإنشاء الحساب ومساحة العمل الخاصة بك علي البوابة الالكترونية www.gafi.gov.eg ، ثم أختر الخدمة وقدم المستندات المطلوبة، وسوف نقوم بمراجعتها .
2- دفع الرسوم باستخدام بطاقات الائتمان ، وقم بتوقيع المستندات إلكترونيًا.
وسيتم ارسال كافة المستندات الخاصة بالشركة علي الحساب الخاصة بالمستثمر علي البوابة الالكترونية.
ثانيا :التأسيس بمركز خدمات المستثمرين:
اختيار الخدمة والحصول على رقم الانتظار ، وسوف يتم مراجعة المستندات وإصدار عقد تأسيس الشركة وتوقيعه إلكترونيًا ثم سداد الرسوم.
يقوم المستثمر او ماينوب عنه بتوقيع مستندات توثيق العقد إلكترونيًا ثم استلام مستندات الشركة.