مفاجأة .. وليد صلاح الدين يتحدث عن أداء لاعبي فرق الدوري في الوديات

علق وليد صلاح الدين نجم الاهلي والمنتخب السابق على أداء لاعبي فرق الدوري المصري خلال المباريات الودية التي تقام في الوقت الحالي استعدادا لاستئناف بطولة الدوري المصري.





وأكد وليد صلاح الدين في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن مستوى أداء اللاعبين فاجئه كثيرا، مشددا أنه توقع أن يكون تأثر اللاعبين أكثر من ذلك بكثير ولكنه فوجئ أن الجميع ملتزم.









وأضاف ان جميع اللاعبين حافظوا على وزنهم خلال فترة التوقف، مشددا أن فريق الزمالك أمس خاض المباراة الودية أمام بيراميدز بلياقة بدنية عالية وأداء رائع طوال الـ 90 دقيقة.





وتابع: أن التأثر كان نفسيا وليس بدنيا مطلقا.





وأضاف: أن ما شاهده يعد أمرا رائعا، خاصة أن مازال هناك وقت كبير قبل عودة الدوري المصري في شهر أغسطس.



