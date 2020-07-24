إحالة طبيب بقرية جلالة ومدير الإدارة الصحية بالضبعة للتحقيق

أحال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الجمعة، طبيب الوحدة الصحية بقرية جلالة ومدير الإدارة الصحية بالضبعة للتحقيق لعدم تواجد الطبيب خلال المرور المفاجئ على الوحدة الصحية بالقرية.

جاء ذلك خلال جولة محافظ مطروح المفاجئة لقرية جلالة بالضبعة للاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.





اقرأ أيضا:

إنشاء جامعة مطروح حلم أبناء المحافظة الذى بدأ فى التحقق

وتفقد محافظ مطروح الوحدة الصحية بالقرية للاطمئنان على الخدمات الصحية المقدمة للأهالي، وتابع مدى التزام حضور القوى البشرية من الأطباء والممرضات للوحدة.

واكتشف المحافظ عدم وجود طبيب الوحدة موجها لمدير مديرية الصحة بإحالة طبيب الوحدة ومدير الإدارة الصحية بالضبعة للتحقيق لعدم تواجد الطبيب وعرض نتائج التحقيق.

كما وجه للشئون الصحية بسرعة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالوحدة لتقديم خدمات طبية للمواطنين من أهالى الضبعة.