AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مشهد يبكي القلوب .. كاميرا ترصد لحظة مقتل شهيد الشهامة في القليوبية.. فيديو

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:02 م
لحظة مقتل شهيد الشهامة
لحظة مقتل شهيد الشهامة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
حصل موقع "صدى البلد" الإخباري، على مقطع فيديو يرصد واقعة قتل شهيد الشهامة بالقليوبية.

وتضمن الفيديو، الذي رصدته كاميرا مراقبة، لحظة مقتل محمد أبوزيد، الشاب العشرينى، في وسط الشارع.

البداية حينما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إشارة، من معهد ناصر، بوصول "محمد. ا" 26 سنة، من شبرا الخيمة، جثة هامدة؛ إثر عدة طعنات في أنحاء الجسد.

وأكدت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين هما "ا ج ا " و "ك م ع" حيث قام الثاني بطلب من الأول باستدراج المجني عليه خارج المحل الذي يعمل به وعقب خروجه من المحل قام الأول بطعنه بالسنجه عدة طعنات حتى لفظ أنفاسه.

وعن سبب الجريمة كشفت التحريات انه يعود لخلاف إلى شهر مارس الماضي عندما شارك المجني عليه فى جلسة صلح بين المتهمين وشخص يدعى "ص ع س" من أهالى المنطقة قاما المتهمان بالتعدى على الآخر بالضرب ووقعت بين الطرفين مشاجرة بالأسلحة النارية وفقد المتهم الثانى أحد عينيه نتيجة طلق خرطوش خلال المشاجرة وعقدت جلسة صلح كبيرة بين الطرفين المتهمين وعائلاتهما و"ص ع س" وعائلته وبمشاركة المجنى عليه الذى تبرع بذبح عجل على نفقته الخاصة خلال جلسة الصلح.

وبالفعل تم الصلح بين الطرفين إلا أن المتهمين لم يرضخا للتصالح وقررا الانتقام من كل من شارك فى الصلح وعقدا العزم على التخلص من المجنى عليه باستدراجه وقتله فاتفق المتهم الثاني مع الأول على استدراجه خارج المحل الخاص به وعقب خروجه قام المتهم بطعنه بالسنجه وتم ضبط المتهمين واحيلوا للنيابة فامرت بحبسهم وتولت التحقيق.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حق حبيشة فين.. شهيد شهامة جديد تدخل لفض مشاجرة طلع جثة .. وأسرته: قلبه طلع بره جسمه.. فيديو وصور

طمعا في مصوغاتها الذهبية.. عامل وزوجته يهشمان رأس عجوز في حدائق الأهرام

بعد مشاركته فى جلسة صلح .. مقتل شاب فى شبرا الخيمة ووالدته تطالب بالقصاص

حطوله السم في العصير.. تفاصيل مقتل صاحب مصنع للاستيلاء على ممتلكاته في المنوفية

شهيد الشهامة بشبرا الخيمة.. تدخل لجلسة صلح فكان جزاءه القتل.. والدته: حرمونى من نور عينى وعايزة حق ابنى.. فيديو وصور

ترشيحاتنا

لاستدراج القبطيات.. الكنيسة تحذر من مجهولين يدعون انتماءهم لدير القديسة دميانة

بسبب أجاي.. فيفا يخطر الأهلي بمنع الصفاقسى من القيد 3 فترات وعدم المشاركة بأفريقيا

لماذا سمي جبل عرفات بهذا الاسم

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها

الصحة توضح كيفية غسيل الكمامات القماش للوقاية من كورونا

داعيا لوقف التدخلات الأجنبية.. وزير الخارجية لـ نظيره الصيني: مصر تسعى لـ الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

بعد 20 عامًا خلف القضبان .. تحليل DNA يكشف براءة متهم في جريمة قتل

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها