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سياحة الإسكندرية: الشواطئ العامة لا تزال مغلقة ..وهذا سر غرق الشباب فجرًا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:20 م
صدى البلد
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حمزة شعيب
قدم اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، التعازي لأسر ضحايا الغرق بشواطئ الاسكندرية.


وتابع رشاد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، أن الأسر التي فقدت أفرادا منها قد جاءوا من محافظات أخرى لقضاء وقت ممتع على الشواطىء ولكن الأمر مر بشكل مختلف.


ونوه رشاد إلى أن  هناك نسبة من زوار الشواطئ لا يلتزمون بقرارات مجلس الوزراء بشأن غلق الشواطئ، منوها بأن غلق الشواطئ يعني أن الخدمات معلقة.

أشار إلى أنه لا يجد مبرر لأسرة تأتي من محافظة أخرى ويقرروا النزول للبحر فجرا حتى يهربوا من حملات الرقابة، مؤكدا أن من يفعل ذلك يعرض حياته للمجازفة، مشددا على أن الشواطئ العامة مازالت مغلقة.

وعلى الجانب الآخر، قال  رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه  تم استخراج جثمان الشاب شادى آخر غريق فى شاطئ النخيل، ولكن خرج بدون رأس أو ذراعين، الأمر الذى جعل المنظر صعب على والده ما دعاه إلى إجراء تحليل "دى أن إيه"، والنتيجة لم تظهر بعد.
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