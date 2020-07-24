AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

كورونا يدمر إسرائيل.. السادسة عالميا في معدل الانتشار

الجمعة 24/يوليه/2020 - 07:22 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
Advertisements
عرفة البنداري
كشفت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 32.230 ألف إصابة، بعد تسجيل 1115 إصابة بالفيروس منذ منتصف الليل.

وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن تصنيفا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يظهر أن إسرائيل السادسة على مستوى العالم في عدد الإصابات الجديدة لكل مليون من السكان، وتسبق البرازيل في معدل تفشي الفيروس.

وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في إسرائيل بلغ 59475 شخصا.

وأوضحت أن معدل الإصابات الجديد في إسرائيل بلغ حوالي 200 شخص لكل مليون، وهو الترتيب السادس عالميا بعد كل من عمان، البحرين، بنما، جنوب افريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.

وتشهد إسرائيل منذ أكثر من اسبوع تظاهرات حاشدة احتجاجا على فشل الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وفاة عضو بالبرلمان الفرنسي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا

لشراء لقاح كورونا.. إسرائيل تجري محادثات مع مودرنا الأمريكية

3 بؤر جديدة لـ كورونا وإصابة 19894 إسرائيليًا.. وتل أبيب تعيد فتح الإغلاق

بعد ارتفاع حاد في إصابات كورونا.. إسرائيل تعيد فرض الإغلاق

1107 إصابة.. إسرائيل تفرض قيودا جديدة بعد تسجيل أعلى معدل يومي لحالات كورونا

كورونا يضرب مفاصل إسرائيل.. وزير بالحجر الصحي و7809 جنود بالعزل

ترشيحاتنا

حضرها 510 نواب.. حصاد جلسة البرلمان السرية لإرسال قوات خارج البلاد

بعد إصابة زوج كيم كارداشيان.. كل ما تريد معرفته عن الاضطراب ثنائى القطب

موعد مباراة الأهلي وسموحة الودية والقنوات الناقلة

انتصار جديد .. تعافى كافة مصابى كورونا وإخلاء مركز التعليم المدنى بدمنهور

ضياء السيد: انتقال محمد صلاح إلى ريال مدريد مش قراره لوحده

مذبحة داخل برشلونة .. إدارة النادي توافق علي بيع 12 لاعبا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلو و حادق .. طريقة عمل عجينة الكريب في البيت

بعد 20 عامًا خلف القضبان .. تحليل DNA يكشف براءة متهم في جريمة قتل

بعد نصيحة الصحة بـ 3 عصائر لتقوية المناعة .. إليك طرق تحضيرها