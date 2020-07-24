كورونا يدمر إسرائيل.. السادسة عالميا في معدل الانتشار

كشفت بيانات وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات النشطة بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 32.230 ألف إصابة، بعد تسجيل 1115 إصابة بالفيروس منذ منتصف الليل.





وقالت صحيفة "يديعوت احرونوت" إن تصنيفا نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" يظهر أن إسرائيل السادسة على مستوى العالم في عدد الإصابات الجديدة لكل مليون من السكان، وتسبق البرازيل في معدل تفشي الفيروس.





وأشارت الصحيفة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء في إسرائيل بلغ 59475 شخصا.





وأوضحت أن معدل الإصابات الجديد في إسرائيل بلغ حوالي 200 شخص لكل مليون، وهو الترتيب السادس عالميا بعد كل من عمان، البحرين، بنما، جنوب افريقيا، والولايات المتحدة الأمريكية.





وتشهد إسرائيل منذ أكثر من اسبوع تظاهرات حاشدة احتجاجا على فشل الحكومة في التعامل مع أزمة كورونا.