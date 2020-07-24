AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قرقاش: حملات شيطنة الإمارات هي إقرار بمحورية دورها ومصداقيتها

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:47 م
انور قرقاش
انور قرقاش
Advertisements
محمد بدران
نشر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تغريدة جديدة بشأن هجوم المنصات الإعلامية القطرية والتركية على الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر". 

وغرد قرقاش قائلا: "‏تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء".

وتابع "مقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤمرات الخيم والتسجيلات"
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضحكنا مليا.. قرقاش يرد على فبركات الحسابات القطرية حول عبد الله بن زايد

إعلامية كويتية: شائعات قطر عن مصر والإمارات المسمار الأخير في نعش الدوحة

قرقاش عن إعلان القاهرة بشأن ليبيا: لايمكن تجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي

قرقاش: الإمارات تدعم جميع إجراءات مصر في ليبيا.. ويجب وضع حد لـ تركيا

قرقاش: طبول الحرب تهدد بتطور جسيم وتبعات إنسانية وسياسية خطيرة

الإمارات: لا يمكن أن يكون عالمنا العربي مشاعًا للتدخل الإقليمي دون عقاب

ترشيحاتنا

رئيس تونس يوجه صفعة لـ النهضة الإخوانية بعد توجيه اتهام لها باغتيال النشطاء

اسمها ومحل إقامتها.. 5 معلومات عن حبيبة أحمد سعد الجديدة

قبل العيد..الزراعة تكشف حقيقة إصابة اللحوم الحمراء بفيروس كورونا

نشر صور مراته بقميص النوم ..هدير طلبت الطلاق من جوزها فضحها وهددها .. الزوجة : عايزة حقى

مصاب من أبناء الصاعقة يروي تفاصيل مثيرة عن حوار له مع تكفيري.. فيديو

احذري.. الحيض المبكر خطر على صحة الفتيات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك .. كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة تكشف عن جمالها

احذري.. الحيض المبكر خطر على صحة الفتيات

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول