قرقاش: حملات شيطنة الإمارات هي إقرار بمحورية دورها ومصداقيتها

نشر أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، تغريدة جديدة بشأن هجوم المنصات الإعلامية القطرية والتركية على الإمارات، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".





وغرد قرقاش قائلا: "‏تضخيم دور الإمارات الإقليمي والذي دأبت عليه المنصات الإعلامية القطرية والتركية والإخوانية سلاح ذو حدين لمن يقود هذه الحملة السوداء".





وتابع "مقصد هذه الحملات شيطنة الإمارات ولكنه في جزء منه إقرار بمحورية الإمارات ومصداقيتها بعيدا عن مؤمرات الخيم والتسجيلات"