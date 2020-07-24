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رياضة

خسائر مالية فادحة.. الدوري السعودي ينهار بسبب كورونا والأجانب

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تسبب توقف النشاط الرياضي فى السعودية، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، في انخفاض كبير بالقيمة السوقية للنجوم المحترفين الأجانب الذين تضمهم الأندية بقيمة وصلت إلى 52 مليون يورو.

وأكدت تقارير إحصائية عن انخفاض القيمة السوقية للنجوم المحترفين في الدورى السعودي، بسبب توقف النشاط، فى ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت أن القيمة السوقية للنجوم الأجانب في الدوري السعودي كانت 258 مليونًا و300 ألف يورو، ولكن بعد توقف النشاط بسبب كورونا انخفضت إلى 206 ملايين و200 ألف يورو، بخسارة وصلت إلى 52 مليونًا و100 ألف يورو.

وأشارت إلى أن القيمة السوقية لأجانب الهلال، صاحب الصدارة فى الدورى السعودي، انخفضت بقيمة 6 ملايين و100 ألف يورو، بينما أجانب فريق النصر، صاحب الوصافة، انخفضت بقيمة 9 ملايين و 700 ألف يورو.

وتضم جميع أندية الدورى السعودى مجموعة كبيرة من النجوم، أمثال المغربي عبد الرزاق حمد، هداف النصر، وثنائي الهلال الفرنسي جوميز والإيطالى جيوفينكو، بالإضافة إلى الهداف السوري عمر السومة نجم أهلي جدة. 

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدورى السعودي، قبل إيقافه بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، برصيد 51 نقطة.

وتسبب تفشى فيروس كورونا، فى توقف جميع الدوريات الأوروبية الكبرى، بشكل مؤقت، من أجل الحماية من انتشار الفيروس، خاصة وأن الأنشطة الرياضية تشهد تجمعات كبيرة من الجماهير.
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