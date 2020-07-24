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عملت 18 عملية ولدى الكثير لوطني.. نقيب بالصاعقة فقد ساقه يكشف تفاصيل إصابته

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:49 م
نقيب أحمد عبد اللطيف
نقيب أحمد عبد اللطيف
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عادل نصار
روى نقيب أحمد عبد اللطيف ضابط بسلاح الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، تفاصيل إصابته في احدى العمليات العسكرية في سيناء مع بعض التكفيريين.

وقال عبد اللطيف، في حواره مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع"، المذاع عبر شاشة "دي إم سي"، مساء اليوم الجمعة، "عملت 18 جراحة في عام ونصف وفي النهاية فقد قدمي"، متابعا أن: "الواقعة التي أصبت فيها كانت في شمال سيناء".

وتابع: الإرهابيون راقبوا تحركنا وفجروا في طريقنا عبوة عن بعد، وقمت سليم وانا بتحرك انفجرت عبوة أخرى ووقتها حدثت الإصابة.
 
وأكد نقيب أحمد عبد اللطيف ضابط بسلاح الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية، أن لدي الكثير لأقدمه وسوف أدافع عن وطني بكل بسالة.
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