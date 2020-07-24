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محافظات

على طريقة مريم.. اختفاء أوراق إجابة مادة الفيزياء لـ طالبة بالمنيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:43 م
مريم ثانوية عامة
مريم ثانوية عامة جديدة.. كواليس اختفاء أوراق إجابة نورهان
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أيمن رياض
فوجئت طالبة بالثانوية العامة باختفاء ٤ ورقات من كراسة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء.

وقالت نورهان حسن الطالبة بالصف الثالث الثانوي علمي رياضة "لصدى البلد": "عند دخولي  لجنة الامتحانات لأداء امتحان مادة التفاضل، يوم 19  يوليو طلب مني أحد المسئولين بالتوقيع على إقرار يفيد بضياع جزء صغير من صفحة واحدة خاصة بامتحان مادة الفيزياء، وكان ذلك قبيل امتحان التفاضل بدقائق معدودة، ما جعلني أوقع على المحضر دون قراءته كاملا.

وأضافت: "بعد أداء الامتحان طلب رئيس اللجنة مقابلتى وأخبرنى بأن أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الفيزياء جرى تمزيق 4 أوراق منها وغير متواجدين ضمن أوراق الامتحانات.


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وأوضحت نورهان أنها أدت الامتحان برقم جلوس "812847"، وأنه فور حضور والدها إلى اللجنة للاطلاع على ما جرى، تبين اختفاء أوراق أرقام "13، و 14، و15، 16" من امتحان مادة الفيزياء، الذي جرى بتاريخ 7 – 7 – 2020، وأنه وخلال التحقيقات التي أُجريت معها من خلال رئيس اللجنة والعضو القانوني، نفت والملاحظين حدوث الواقعة من الأساس.


 كما أكدت التحقيقات عدم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة يوم الامتحان 7 -7 – 2020 وأوضحت أن التحقيقات انتهت  بإحالة كافة الأوراق للجنة النظام والمراقبة بـقطاع أسيوط (أ) للتصرف.


وأردفت :"  توجهنا إلى مركز الشرطة، وحررنا محضرا بالواقعة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري أبو قرقاص، بتاريخ 19 يوليو الجاري؛ لإثبات الواقعة".


 وطالبت بعودة حقها فى محاسبة المسئولين عن ضياع أوراق امتحان مادة الفيزياء.


يذكر أن الطالبة نورهان حسن محمد حررت محضر شرطة بمركز شرطة أبو قرقاص برقم 3695 لسنة 2020 إدارى أبو قرقاص، يفيد اختفاء بعض أوراق الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، التي أدتها داخل اللجنة رقم 28 بمدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.

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