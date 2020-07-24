على طريقة مريم.. اختفاء أوراق إجابة مادة الفيزياء لـ طالبة بالمنيا

فوجئت طالبة بالثانوية العامة باختفاء ٤ ورقات من كراسة الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء.

.





وأضافت: "بعد أداء الامتحان طلب رئيس اللجنة مقابلتى وأخبرنى بأن أوراق الإجابة الخاصة بامتحان الفيزياء جرى تمزيق 4 أوراق منها وغير متواجدين ضمن أوراق الامتحانات.





اقرأ أيضا





محافظ المنيا: وزارة النقل ستنفذ جميع المطالع والمنازل لمحور سمالوط الحر طبقًا للمخطط التفصيلي



وأوضحت نورهان أنها أدت الامتحان برقم جلوس "812847"، وأنه فور حضور والدها إلى اللجنة للاطلاع على ما جرى، تبين اختفاء أوراق أرقام "13، و 14، و15، 16" من امتحان مادة الفيزياء، الذي جرى بتاريخ 7 – 7 – 2020، وأنه وخلال التحقيقات التي أُجريت معها من خلال رئيس اللجنة والعضو القانوني، نفت والملاحظين حدوث الواقعة من الأساس.





كما أكدت التحقيقات عدم تحرير محضر إثبات حالة بالواقعة يوم الامتحان 7 -7 – 2020 وأوضحت أن التحقيقات انتهت بإحالة كافة الأوراق للجنة النظام والمراقبة بـقطاع أسيوط (أ) للتصرف.





وأردفت :" توجهنا إلى مركز الشرطة، وحررنا محضرا بالواقعة حمل رقم 3695 لسنة 2020 إداري أبو قرقاص، بتاريخ 19 يوليو الجاري؛ لإثبات الواقعة".





وطالبت بعودة حقها فى محاسبة المسئولين عن ضياع أوراق امتحان مادة الفيزياء.





يذكر أن الطالبة نورهان حسن محمد حررت محضر شرطة بمركز شرطة أبو قرقاص برقم 3695 لسنة 2020 إدارى أبو قرقاص، يفيد اختفاء بعض أوراق الإجابة الخاصة بمادة الفيزياء، التي أدتها داخل اللجنة رقم 28 بمدرسة صلاح الدين للتعليم الأساسي في مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا.