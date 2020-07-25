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توك شو

والد شهيد الشهامة بالدقهلية يروي تفاصيل وفاة نجله.. فيديو

السبت 25/يوليه/2020 - 05:01 ص
شهيد الشهامة بالدقهلية
شهيد الشهامة بالدقهلية
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حمزة شعيب
كشف سعد السيد والد إسلام شهيد الشهامة بالدقهلية، تفاصيل مقتل نجله خلال حواره ببرنامج الجمعة في مصر والمذاع عبر قناة "إم بي سي".

وقال سعد السيد خلال مداخلة هاتفية: "قبل الحادث بيومين كان هناك تجمع لمجموعة من الشباب أمام منزلهم وعاكس أحدهم ابنته، ما أدى لنشوب مشادة كلامية بينهم.

وتابع: "بعد يومين من المشادة ترصد مجموعة الشباب له أمام مسجد، ووجهوا له عدة طعنات وضربوه بجنازير».

وأكمل والد الشهيد: «كنت في محلي بلم الحاجة عشان نروح، لقيت ناس حاملين ولد غارق في دمه، وطالعين بيه على العيادة المجاورة لي، بنقول يا حول الله، دا ابن مين، قالوا ده ابنك يا حاج».

نوه إلى أنهم توجهوا إلى مستشفى بلقاس العام،  ولم يكن بها إسعاف مجهز ولا جراحة، والإسعاف استغرق ساعة ونصف حتى يصل، ولم يفعلوا له شىء إلا تركيب جلوكوز، وهو ينزف».

واختتم حديثه: "المتهمون بقتل ابني تحت السن ويتخذون من ذلك حجة للإفلات من العقاب»، منوها إلى أن رجال الداخلية قاموا بواجبهم والقوا القبض عليهم جميعًا.
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