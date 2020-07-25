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حوادث

حبس عاطلين وسائق لسرقتهم عاملة وعامل بالإكراه فى 15 مايو

السبت 25/يوليه/2020 - 05:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة 15 مايو الجزئية، حبس عاطلين وسائق، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة عامله وعامل بمصنع ملابس بالاكراه 

وأمرت النيابة بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول المتهمين ونشاطهم واعداد تقرير مفصل عنهم.

وكان قد تمكن ضباط أمن القاهرة من ضبط مرتكبى واقعة سرقة عاملين بالإكراه اثناء سيرهما ب١٥ مايو ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

تبلغ لقسم شرطة 15 مايو من (عامله بمصنع ملابس بدائرة القسم ، وعامل آخر بذات المصنع) قررا بأنهما عقب خروجهما من المصنع محل عملهما , وسيرهما بدائرة القسم إعترض طريقهما ثلاثة  أشخاص " أدليا بأوصافهما التقريبية "  وهددوهما بسلاح أبيض "كتر " كان بحوزة أحدهم , وإستولوا منهما على (2 هاتف محمول) كرهًا عنهما ولاذوا بالفرار.

توصلت جهود التحريات إلى أن وراء إرتكاب الواقعة 3 أشخاص (عاطليّن "لأحدهما معلومات جنائية" – سائق ، مقيمين بدائرة القسم) عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزتهم (الهاتفان المستولى عليهما  ، سلاح أبيض "كتر"  المستخدم  فى إرتكاب الواقعة).

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة ، وبسؤال المجنى عليهما تعرفا على المتهمين والهاتفان  ، وإتهماهم بسرقتهما بالإكراه ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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