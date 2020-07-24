وزير الأوقاف: الإرهاب الإلكتروني عملية ممنهجة هدفها إضعاف الروح المعنوية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام والدفاع عنها دفاع عن الدين ونحن مستعدون بأن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن وطننا .





وأضاف جمعة خلال كلمته في افتتاح دورة : الإرهاب الإلكتروني المخاطر وسبل المواجهة بمعسكر

أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية أن الوزارة مهتمة غاية الاهتمام بتدريب وتثقيف الأئمة بما يواكب العصر تقنيا وفنيا وثقافيا ، وفي هذا الإطار تأتي هذه الدورات تحت عنوان ( مخاطر الإرهاب الإلكتروني وسبل مواجهته ) ،

مشيرا إلى أن الإرهاب الإلكتروني عبارة عن عملية ممنهجة تهدف إلى تدمير الأوطان وإضعاف الروح المعنوية لأبنائها لصالح قوى الشر والظلام ، فينبغي على العلماء والدعاة أن يتسلحوا بأسلحة من جنس ما يتسلح به الأعداء من تقنيات إلكترونية حديثة ، ومن هنا نعمل على تزويد الأئمة بالثقافة العصرية إذ لا بد من التعامل مع العصر بلغة العصر .





وقال الوزير قمنا في أكاديمية الأوقاف الدولية بإعداد مركز للحاسب الآلي وتم تدريب (246) إماما وواعظة وإداريا وحصولهم على رخصة الحاسب الآلي الدولية ، وتهدف هذه الدورات إلى ثقل مهارات المتدربين بثقافة السوشيال ميديا (SOCIAL MEDIA ) ليكون الإمام على قدر المسئولية في نشر الإسلام الوسطي السمح بالحكمة والموعظة الحسنة تقنيا وإلكترونيا ، وكذلك مواجهة جماعات الإرهاب الإلكتروني التي تتخفى خلف صفحات مجهولة وتتبنى حملات تهدف لهدم الأوطان ، ومواجهة هؤلاء بأسلحتهم لتقطع الطريق عليهم ؛ لأن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق .



