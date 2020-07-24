AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

وزير الأوقاف: الإرهاب الإلكتروني عملية ممنهجة هدفها إضعاف الروح المعنوية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 08:53 م
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
Advertisements
عبد الرحمن محمد
أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن مصر هي القلب النابض للعروبة والإسلام والدفاع عنها دفاع عن الدين ونحن مستعدون بأن نكون في الصفوف الأولى للدفاع عن وطننا .

وأضاف جمعة خلال كلمته في افتتاح دورة :  الإرهاب الإلكتروني المخاطر وسبل المواجهة بمعسكر 
أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية أن الوزارة مهتمة غاية الاهتمام بتدريب وتثقيف الأئمة بما يواكب العصر تقنيا وفنيا وثقافيا ، وفي هذا الإطار تأتي هذه الدورات  تحت عنوان ( مخاطر الإرهاب الإلكتروني وسبل مواجهته ) ،
مشيرا إلى أن الإرهاب الإلكتروني عبارة عن عملية ممنهجة تهدف إلى تدمير الأوطان وإضعاف الروح المعنوية لأبنائها لصالح قوى الشر والظلام ، فينبغي على العلماء والدعاة أن يتسلحوا بأسلحة من جنس ما يتسلح به الأعداء من تقنيات إلكترونية حديثة ، ومن هنا نعمل على تزويد الأئمة بالثقافة العصرية إذ لا بد من التعامل مع العصر بلغة العصر . 

وقال الوزير قمنا في أكاديمية الأوقاف الدولية بإعداد مركز للحاسب الآلي وتم تدريب (246) إماما وواعظة وإداريا وحصولهم على رخصة الحاسب الآلي الدولية ، وتهدف هذه الدورات إلى ثقل مهارات المتدربين بثقافة السوشيال ميديا   (SOCIAL MEDIA ) ليكون الإمام على قدر المسئولية في نشر الإسلام الوسطي السمح بالحكمة والموعظة الحسنة تقنيا وإلكترونيا ، وكذلك مواجهة جماعات الإرهاب الإلكتروني التي تتخفى خلف صفحات مجهولة وتتبنى حملات تهدف لهدم الأوطان ، ومواجهة هؤلاء بأسلحتهم لتقطع الطريق عليهم ؛ لأن أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق .

وفي ختام كلمته أكد جمعة أن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية له العديد من الأنشطة المختلفة وقد حقق هذا العام طفرة في مجالات عدة ، منها التأليف والترجمة والنشر  .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أنفقت خلالها 3 مليارات جنيه على المساجد.. وزارة الأوقاف 6 سنوات في محاربة الإرهاب والتطرف.. فيديو

نائب: دعاة الأوقاف نجحوا فى إسقاط الجيوش الإلكترونية للجماعة الإرهابية

ترشيحاتنا

عالم مناعة في أكسفورد يؤكد: كورونا لن ينتهي وسيظل للأبد

وزير الري الأسبق: تصريحات إثيوبيا الأخيرة بعيدة عن المسئولية

الرئيس التونسي يتوعد بالرد عسكريا لكل من يحاول الاعتداء على بلاده

انتهاك.. ترامب يعلق على تحويل آيا صوفيا إلى مسجد

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول

بدءا من أغسطس .. روسيا تعلن استئناف رحلات الطيران الدولية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك .. كنزي عمرو دياب بإطلالة جريئة تكشف عن جمالها

احذري.. الحيض المبكر خطر على صحة الفتيات

بعد فوزه بـ22 مليون دولار.. مسن يتخلى عن نصف مبلغ الجائزة لسبب يذهل العقول