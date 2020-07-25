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حوادث

حط له منوم في العصير.. حبس عاطل سرق صاحب محل في الأزبكية

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
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اسلام مقلد
قررت نيابة الازبكية الجزئية، حبس عاطل، 4 ايام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة صاحب محل بدائرة القسم، عقب قيامه بتخديره بواسطة زجاجة عصير.

وامرت النيابة رجال المباحث بسرعة اجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، واعداد تقرير عنها، وكذلك التحرى عن نشاط المتهم والوقائع التى ارتكبها من قبل.

وكان رجال مباحث القاهرة قد كشفوا عن ملابسات واقعة تعرض صاحب محل للسرقة، بأسلوب التخدير، وتم ضبط مرتكب الواقعة، تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة.

وسبق أن تلقى المقدم محمد رضا رئيس مباحث قسم شرطة الأزبكية، بلاغا من (صاحب محل- كائن بدائرة القسم)، قرر فيه بأنه حال تواجده داخل المحل ملكه؛ حضر إليه أحد الأشخاص، وقام بإعطائه زجاجة عصير، وعقب تناولها؛ فقد على أثرها الوعى، ونقله الأهالى إلى المستشفى لتلقى العلاج، وعقب إفاقته اكتشف سرقة هاتفه المحمول ومبلغ مالى.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات؛ أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عاطل- له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة؛ تم ضبطه .

وبمواجهته بالتحريات ، اعترف بإرتكاب الواقعة، وقرر بأنه نظرًا لمروره بضائقة مالية، وعلمه بإحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية داخل المحل ملكه، اختمرت فى ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك، قام بشراء زجاجة عصير، ووضع بداخلها أقراص من عقار مخدر، وإعطائها للمجنى عليه، وعقب فقده للوعى، استولى على المسروقات ولاذ بالفرار.

وتم بإرشاده، ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها، وبإستدعاء المجنى عليه؛ تعرف على المتهم والمضبوطات واتهمه بالسرقة ، واتخذت الإجراءات القانونية.
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