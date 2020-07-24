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مذيع يطلق هاشتاج جيشنا حامينا كلنا معاه.. ويطلب من المصريين التفاعل معه

الجمعة 24/يوليه/2020 - 10:01 م
الجيش المصري
الجيش المصري
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عبد الخالق صلاح
أعلن الإعلامى خالد العوامى، عبر برنامجه "مساء القاهرة" المذاع عبر قناة الحدث اليوم، إطلاق هاشتاج "جيشنا حامينا كلنا معاه"، لدعم القوات المسلحة المصرية، فى حربها ضد الإرهاب.

وقال العوامى، إن مصر فى حالة حرب حقيقية على كل الجبهات، لهذا يجب دعم القوات المسلحة المصرية، التى تقوم بأعمال عظيمة لحماية الوطن، دون النظر إلى التضحيات التى يقدمونها فى سبيل حماية هذا الوطن وردع المخاطر عنه.

وأضاف خالد العوامى، أن الكثير من المواطنين تفاعلوا مع الهاشتاج عبر صفحة "مساء القاهرة" على فيسبوك، لدعم الجيش المصرى، ويتضح ذلك جليا من تفاعلهم الكبير مع الهاشتاج، مطالبا كل المواطنين التفاعل بشكل أكبر مع هاشتاج "جيشنا حامينا كلنا معاه"، حتى يغزو العالم بأكمله لتوجيه رسالة لأهل الشر وكل الخونة والمتآمرين بأن مصر يد واحدة مع جيشها ضد الإرهاب.
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