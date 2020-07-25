مواطن يشكو عدم استلام وحدته السكنية ضمن الإعلان الثامن بالعاشر من رمضان

أستغاث المواطن أحمد محمد محمد عبدالوهاب، مقيم مجاورة 66 ثان العاشر من رمضان محافظة الشرقية، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من عدم استلام وحدته السكنية الذى تقدم للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى ضمن الإعلان الثامن منذ عام 2016.





ويقول فى رسالته : أشكو من عدم استلام وحدته السكنية الذى تقدم للحصول عليها بمشروع الإسكان الاجتماعى ضمن الإعلان الثامن منذ عام 2016 لم يتم التسليم حتى الآن أو الاستعلام، وتم التقدم بعدة شكاوى إلى صندوق التمويل دون جدوى، فى حين أنه يقيم فى شقة إيجار جديد مما يحمله أعباء مالية إضافية.





للتواصل: 01011137136

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



