توفر حياة كريمة.. برلمانية تفند فوائد مبادرة كلنا واحد

أشادت عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بجهود الحكومة فى تنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى التى جاءت تحت مسمى كلنا واحد لدعم الاسرة الأكثر احتياجًا.





وأكدت "الهوارى" لـ"صدى البلد"، أن هذه المبادرة ليست بالأولى الرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإطلاق العديد من المبادرة التى تستهدف دعم المواطن البسيط مثل حياة كريمة وغيرها، مشيدة بدور رجال الشرطة فى تقديم هذا الدعم للمواطنين قائلا:" الشرطة فى خدمة الشعب دائما".





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن من أبرز المحافظات التي تحتاج الى دعم محافظات الصعيد، قائلة :" من أكبر محافظات الصعيد تحت خط الفقر سوهاج ويجب تقديم حماية اجتماعية لازمة".





وتابعت النائبة حديثها:" جهود مشكورة من الدولة قبل عيد الفطر المبارك فى تقديم الدعم الكامل للاسرة الاكثر احتياجا التى توفر لهم حياة كريمة".



